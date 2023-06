A mudança de sentido no trânsito na Avenida Henry Ford, no bairro Fanny, em Curitiba, foi adiada. A alteração para sentido único, que estava prevista para a última terça-feira (6), deverá ser feita na próxima segunda-feira (12), a partir das 11h.

LEIA MAIS – Nota Paraná milionário premia moradores de Curitiba e do interior do Paraná

De acordo com Superintendência de Trânsito (Setran), o adiamento aconteceu porque o pavimento estava úmido devido à garoa da última terça, o que prejudicou a pintura da nova sinalização do asfalto e o trabalho de orientação dos agentes de trânsito.

LEIA AINDA – BR-277 pode ter trânsito intenso por causa do feriadão; Siga em tempo real

Em sentido único

A via que conta com duas pistas terá sentido único de circulação da Rua João de Oliveira Franco para a Rua Leonel França (sentido norte). E da Rua Oscar Wilde para a Rua Djalma Ferreira Maciel (sentido sul). A velocidade máxima estipulada para o trecho é de 40 km/h.

A intervenção, conforme a Setran, tem como objetivo diminuir conflitos e organizar o trânsito da região, além de oferecer mais segurança para quem circula pelo local.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva ou garoa forte, a mudança de sentido pode ser adiada novamente.

Intervenções nas ruas

A prefeitura explica que cada mudança no trânsito de Curitiba é precedida de estudos técnicos, cruzando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Superintendência de Trânsito e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!