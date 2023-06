A Avenida Henry Ford, no bairro Fanny, passará a ter sentido único de circulação a partir das 11h desta terça-feira (06). A alteração será feita pela Superintendência de Trânsito (Setran).

Com a mudança, a via que conta com duas pistas terá sentido único de circulação da Rua João de Oliveira Franco para a Leonel França (sentido norte) e da Rua Oscar Wilde para a Djalma Ferreira Maciel (sentido sul). A velocidade máxima estipulada para o trecho é de 40 km/h.

A intervenção tem como objetivo diminuir conflitos e organizar o trânsito da região, além de oferecer mais segurança para quem circula pelo local.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas.

Intervenções

Cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, cruzando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Superintendência de Trânsito e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

