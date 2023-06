Procon-PR multa rede de cinemas por venda irregular de ingressos

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Seju), por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), multou em R$ 100 mil a empresa Cinesystem S.A. por prática irregular na venda de entradas de cinema. A empresa possui diversas salas de cinema em Curitiba, Londrina e Paranaguá.

O órgão de defesa do consumidor constatou que o fornecedor apenas disponibilizava a venda de ingressos na modalidade “Todo Mundo Paga Meia Cinesystem”, bem como não oferecia o valor da modalidade inteira aos consumidores, em desconformidade com o que prevê a legislação.

Durante a tramitação do processo administrativo, a empresa foi notificada para apresentar defesa, mas os documentos apresentados não foram capazes de afastar a penalidade pelo descumprimento da legislação.

De acordo com Santin Roveda, secretário da Justiça e Cidadania, oferecer meia-entrada para todos sem distinção não se trata de promoção e sim de uma manobra para cobrança do preço real do ingresso para todos os consumidores. “Portanto, os beneficiários dos descontos previstos na legislação, como estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos, deveriam pagar 50% do valor anunciado, o que não acontecia nesse caso”, disse.

“É importante que o consumidor fique atento, já que com o fim da pandemia os cinemas foram reabertos e há grande quantidade de shows acontecendo. Sempre que observar situações como essa, é importante guardar o comprovante da compra do ingresso e registrar a reclamação no Procon-PR. Lembrando que as reclamações podem ser feitas pela internet de forma fácil e rápida”, afirmou Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR.

Faça sua reclamação nas plataformas disponíveis neste link.

