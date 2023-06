Uma startup de Curitiba está ajudando motociclistas a cuidar de suas paixões sobre rodas: as motocicletas. A novidade é o Motonic Pass, primeiro serviço de assinatura do país que surgiu e está instalado no bairro Parolin, em Curitiba.

O Motonic Pass funciona de uma maneira simples e bem intuitiva. A assinante paga um valor mensal para ter acesso a uma série de serviços de manutenção das motocicletas a um preço mais baixo do que se os executasse separadamente. Entre os serviços inclusos estão a troca de óleo, troca de kit relação, manutenção de freios, filtros, troca de pneus, além de revisão periódica.

Quanto custa o Motonic Pass?

Os planos de assinatura disponibilizados variam conforme o modelo de motocicleta, tempo de assinatura (veja aqui os planos) e serve para qualquer perfil de motociclista, sejam aqueles que trabalham com a moto ou que utilizam a moto de forma esporádica. O preço pode variar entre R$ 24,15 a R$ 36,76 por mês, dependendo do plano e do modelo da motocicleta.

Um dos exemplos de assinatura é o Platinum, que contempla peças, revisão e um capacete. A economia pode passar de R$ 1.000,00 por ano, dependendo do modelo de motocicleta. Já no caso de um plano anual básico, somente com trocas de óleo, a economia fica perto dos R$ 300 reais por ano.

Outra vantagem é contar com um aplicativo web, acesso em que o assinante acompanha seus créditos, últimas trocas realizadas e realiza agendamentos. Quem é assinante também tem descontos em todos os produtos vendidos pela Motonic, tanto no site quanto na loja física anexa à oficina. Os itens vão de pneus até capas de chuva.

“Uma grande vantagem da manutenção periódica com assinatura, claro, é a economia, além do aumento da vida útil da própria moto. Mas nossa preocupação central é a segurança do motociclista, e o equipamento bem cuidado é uma ferramenta para isso, pois a falta de manutenção é uma das principais causas de acidentes”, comentou Rodolpho Marques do Carmo, CEO da empresa e um dos idealizadores do Pass.

Cuidados!

Para um bom funcionamento da moto, é essencial fazer verificações regulares nos freios, pneus e demais componentes de segurança para rodar com tranquilidade nas ruas e estradas. Naturalmente, quem utiliza a moto como ferramenta de trabalho precisar ter mais atenção. “A indústria das entregas fez disparar não só a venda, mas também a quilometragem rodada diariamente, o que torna a manutenção ainda mais importante”, completa Rodolpho.

O motociclista Alexander Rocha, de 24 anos, foi um dos primeiros clientes da Motonic a aderir ao Pass. Hoje, já consegue contabilizar os benefícios. “A moto tem apresentado melhor desempenho e me sinto mais seguro. Além disso, facilitou meu planejamento financeiro e consegui economizar um dinheiro que coloquei em uma aplicação. Vou renovar o meu Pass e sempre que posso recomendo aos colegas motociclistas”, comentou Rocha.

SERVIÇO

Motonic Pass

Assinatura de manutenção para motocicletas. Veja mais detalhes aqui.