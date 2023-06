Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos

A morte precoce do padre Genivaldo Ximendes, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou os fiéis e amigos comovidos, neste domingo (4).

O padre participava de uma feijoada realizada pela Capela Santa Luzia, quando acabou desmaiando, no começo da tarde de domingo. Ele chegou a ser atendido por uma ambulância, mas não resistiu. O padre completaria 62 anos nesta segunda-feira (5).

Genivaldo comandou a Matriz Nossa da Piedade, em Campo Largo, e estava atualmente na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Boa Vista em Campo Magro.

Nas redes sociais, a notícia gerou lamentação de fiéis. “Que Deus lhe dê o descanso eterno, padre Genivaldo Ximendes da Silva, vai fazer muita falta a todos nós, e principalmente aos párocos da igreja Nossa Senhora Aparecida em Campo Magro”, escreveu um fiel.

O velório começou à meia-noite de domingo na Igreja da Matriz de Campo Magro. A missa de corpo presente está marcada para às 14h desta segunda-feira. Em seguida, ocorre o sepultamento no Cemitério Orleans, em Curitiba.

