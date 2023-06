Acassio Frare, 94 anos. Filiação: João Frare e Acassia Marchesini Frare. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela da Unilutus CuritbaPR.

Alan Tiago dos Reis, 37 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Sérgio dos Reis e Iolanda Vergopolan dos Reis. Sepultamento ontem.

Alfredo Sass Neto, 55 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Alfredo Sass Júnior e Paula Marli Sass. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Alvyr Miguel Bitencourt, 81 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Felipe Victor Bitencourt e Regina Bitencourt. Sepultamento ontem.

Aneuri Moreira de Lima, 54 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Getúlio da Silva Lima e Dulcilia Moreira de Lima. Sepultamento hoje, 7 Saltos PontagrossaPR, saindo da Capela Mortuária Campo LargoPR.

Anna Helena Bloch Martins, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Frederico Correia Bloch e Enid Klopffleisch Bloch. Sepultamento ontem.

Antônio Jacinto da Luz, 69 anos. Filiação: Joaquim Jacinto da Luz e Ambrozina Isidoro da Luz. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Antônio Nazorek, 73 anos. Filiação: Julian Nazorek e Maria Nazorek. Sepultamento ontem.

Cláudio Mariano Marczak, 72 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Vladislau Marczak Filho e Antonina Lewandowski Marczak. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dalva Rodrigues Gureck, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lázaro Antônio Rodrigues e Ordalia Rodrigues. Sepultamento ontem.

Dilso Fogaça, 72 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Fortunato Fogaça e Helena de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eduardo de Oliveira Vieira, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Vieira e Dopracinda de Oliveira Vieira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Elena da Silveira, 80 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio João Reuter e Clara Reuter. Sepultamento ontem.

Elias Soares da Silva, 52 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Soares da Silva e Helena Mantovani Silva. Sepultamento ontem.

Felício Artemio Baranceli, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Baranceli e Amália Baranceli. Sepultamento ontem.

Francisca Inácio de Oliveira, 83 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João de Oliveira Sobrinho e Vicencia Inácio da Conceição. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Comunitária Bairro Novo / Sitio Cercado.

Francisco Lowen, 81 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Júlio Lowen e Catarina Arndt Lowen. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Gerson Padilha, 62 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Natalino Nascimento Padilha e Noêmia Camargo Padilha. Sepultamento ontem.

Heitor Miguel Polakoski, 0 minutos. Filiação: Ricardo Polakoski e Cristiane Aparecida Parreira Polakoski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Monalisa.

Heloisa Novelo Gondim, 89 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Francisco Solano da Silva e Otília Novelo da Silva. Sepultamento ontem.

Janice Chepanski de Oliveira, 70 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel Gonçalves de Oliveira e Cecília Chepanski Gonçalves. Sepultamento ontem.

Jorge Aparecido de Oliveira, 37 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Durvalino Alves de Oliveira e Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Anjo da Guarda (Almirante Tamandaré).

José Barichello, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Pedro Barichello e Antonieta Barichello. Sepultamento ontem.

José Edival da Silva, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Manoel da Silva e Maria Bezzerra da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01- Cemitério Municipal do Água Verde.

José Orlando Claudino, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria Idália Claudino. Sepultamento ontem.

José Ortare dos Santos, 85 anos. Profissão: policial militar. Filiação: João Batista dos Santos e Cacilda Pires dos Santos. Sepultamento ontem.

Leopoldina Rosa de Jesus Pereira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Astrogildo de Figueredo Vasco e Emília Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Luto Curitiba.

Lourival Vorobi, 82 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Nicolau Vorobi e Lordes Vorobi. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Carlos Dea, 84 anos. Filiação: Guilherme Engracio Dea e Anita Sperandio Dea. Sepultamento ontem.

Luiz Ernesto Pujol, 76 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Ernesto Pujol Filho e Dorcas Pujol. Sepultamento ontem.

Luiz Ernesto Rosadas Silva, 77 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Oritaco Ernesto Guimarães Silva e Jurema Rosadas Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Manoel Moura Cisneiro, 84 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sebastiana Barbosa de Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria Aparecida de Andrade Sales Vieira, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Geronimo de Sales e Severina Maria de Andrade Sales. Sepultamento hoje, Cemitério da Saudade – Sp, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Luiz de Paula Marques, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Luiz e Querobina Luiz de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Vonilda Lopes da Silva, 80 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Antônio Lopes e Maria José Baptista. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Maria do Carmo Vieira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Frederico Rolla e Matilde Tureck Rolla. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marinez Lopes dos Santos, 59 anos. Profissão: técnico radiologia. Filiação: Luiz Lopes Ramos e Elcides Lopes dos Santos. Sepultamento ontem.

Matheus Rodrigues, 22 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Joze das Gracas Alves Rodrigues. Sepultamento ontem.

Mauro Alberini Maurício, 36 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Mauro de Oliveira Maurício e Leoni Alberini Maurício. Sepultamento ontem.

Miguel Say, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Teodoro Say e Sofia Say. Sepultamento ontem.

Nelly Kopp, 86 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Otto Kopp e Margarida Kopp. Sepultamento ontem.

Neri Marques de Liz, 66 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Sebastiana Marques de Liz. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo de Colônia Faria- Colombo -PR.

Nilda Sanson, 89 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Pedro Sanson e Moema Amorim Sanson. Sepultamento ontem.

Osmarina Tomaz de Oliveira Paula, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cândido Tomaz e Jucelina Tomaz. Sepultamento ontem.

Palmor Carlos Guilherme de Almeida, 68 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: João Carlos Knuppeln de Almeida e Isabel Barbosa de Almeida. Sepultamento ontem.

Pedro Alves dos dos Santos, 58 anos. Filiação: Salvador Alves dos Santos e Rosa Costa dos Santos. Sepultamento ontem.

Roberto Carlos Paiva, 49 anos. Filiação: Aparecido Paiva e Izaura Rodrigues Paiva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária Vila Verde CICCuritibaPR.

Rosemary Melo Dorigon, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Miro Constantino Dorigon e Dinora Melo Dorigon. Sepultamento ontem.

Sidimar da Luz, 46 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Elvira das Gracas da Luz. Sepultamento ontem.

Tereza Braz Monteiro, 90 anos. Filiação: Joaquim Braz e Maria Vitória Pereira Braz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vanessa Cristina de Matos, 35 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Israel Antônio de Matos e Vani Antônio de Matos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Waldemar Welupek, 93 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: José Welupek e Anna Cesquim Welupek. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

