Ratinho Jr troca comando da Polícia Militar do Paraná e não explica motivo

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (05) a troca no comando da Polícia Militar do Paraná. O novo comandante-geral da corporação será o coronel Jefferson Silva. Ele vai assumir o posto do coronel Sérgio Almir Teixeira.

A formalização da substituição no comando será publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira. O novo comandante-geral vai assumir uma corporação em renovação, com mais de 2 mil oficiais e praças em processo de formação para ingressar nos quadros da Polícia Militar do Paraná.

Coronel Jefferson Silva. Foto: PMPR/divulgação.

Com 51 anos de idade, o novo comandante-geral é natural de Curitiba e ingressou na Polícia Militar do Paraná em 1990, quando iniciou o Curso de Formação de Oficiais na Academia Policial Militar do Guatupê. Concluiu, em 2012, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e, em 2020, o Curso Superior de Polícia.

O coronel Jefferson Silva ocupava a chefia de gabinete da PMPR e comandou, entre 2019 e 2021, o 22º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

