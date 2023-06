O movimento nas estradas que cortam Curitiba tende a aumentar no decorrer desta quarta-feira (07), véspera do feriadão de Corpus Christi, nesta quinta-feira (08). No início da tarde desta quarta-feira o fluxo era normal, mas com tendência de aumentar.

Na BR-277, no trecho que liga Curitiba ao litoral do Paraná o movimento era considerado normal neste começo de tarde, mas pode aumentar no decorrer das horas.

+Como fica o tempo no feriadão? Confira aqui a previsão completa!

Na Estrada da Graciosa, alternativa para a BR-277, o fluxo em determinados locais segue no sistema siga e pare, necessário por causa das obras do pós-deslizamento de terra no final do ano passado.

Na BR-376 fluxo ainda normal. O trecho que liga Curitiba ao estado de Santa Catarina tinha obras, mas que já foram liberadas. Segundo a concessionária que administra o trecho está tranquilo.

Na BR-116, caminho para quem pretende ir para São Paulo, registrou muito trânsito na manhã desta quarta-feira após um protesto realizado por indígenas. Foram cinco quilômetros de congestionamento até a liberação da pista, ainda na manhã desta quarta-feira.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!