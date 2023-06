Titãs em Curitiba: “Esse país pirou e tá na hora da gente botar o pé de novo”

Foi um encontro histórico de sete Titãs na Pedreira Paulo Leminski: Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto. O show que celebrou os 40 anos de uma das bandas mais emblemáticas de rock nacional não poderia ser melhor neste último sábado (10). Duas horas de espetáculo completo, com sucessos consagrados que fizeram quase 30 mil pessoas cantarem do início ao fim.

Sem bandas de abertura e com poucos minutos passados das 22 horas, os sete músicos subiram no palco e com ‘Diversão’ deram o tom da apresentação. A Pedreira então, lotadassa, correspondeu e vibrou. Sem muito frio, sem chuva e com céu estrelado, os grandes telões garantiram um show de imagens que democratizou a experiência do espetáculo.

Logo depois da terceira música, Branco Mello conversou com o público e comemorou a cura do câncer na faringe. O músico, mesmo muito rouco, dividiu a alegria da volta aos palcos: “Eu tinha um tumor na garganta. Fiz uma cirurgia e estou curado, falando e divertindo e ainda vou cantar para vocês”. O cantor foi diagnosticado com a doença em 2018 e foi tratado, mas em 2021 um novo tumor apareceu. Ele acabou sendo internado para retirar o nódulo e passou quase um mês internado no hospital.

As guitarras gritaram por treze músicas, garantindo o punk rock da fase anos 80 da banda. Em “Nome aos bois”, “Bolsonaro” surgiu na versão atualizada do hit que cita ditadores. O público logo puxou um coro anti-Bolsonaro, e algumas vezes durante o show, os músicos celebraram o que chamaram de “novos tempos”, fazendo referência ao fim do mandato do ex-presidente conservador.

Nando Reis, num pequeno discurso, fez um desabafo. “Essas músicas se comunicam, continuam, e elas evidenciam nossa coerência, o nosso senso de decência, e que nos mantém unidos. Porque isso aqui, esse país, pirou! E tá na hora da gente botar o pé de novo e seguir. E a gente sabe disso”.

A energia das guitarras e do espetáculo foi tão intensa que o gerador chegou a cair depois de “Eu não sei fazer música”. Paulo Miklos pediu desculpas ao público pelo problema técnico e três minutinhos depois Sérgio Britto seguiu com a enérgica “Cabeça Dinossauro”.

A banda então preparou o palco para tocar cinco sucessos em versão acústica. Arnaldo Antunes trouxe ao palco Alice Fromer, filha de Marcelo Fromer – antigo integrante da banda que morreu num acidente de trânsito em 2001. Alice cantou duas composições do pai junto de Arnaldo: “Toda Cor” e “Não Vou me Adaptar”.

As guitarras logo voltaram ao palco para mais dez sucessos. Era quase meia-noite quando a Pedreira Paulo Leminski ecoava AA UU e Bichos Escrotos. No bis, os sete Titãs encerraram o show com “Miséria”, “Marvin” e “Sonífera Ilha”.

Confira o setlist completo do show de Curitiba:

Set 1

1. Diversão

2. Lugar Nenhum

3. Desordem

4. Tô cansado

5. Igreja

6. Homem Primata

7. Estado Violência

8. O pulso

9. Comida

10. Jesus não tem dentes no país dos banguelas

11. Nome aos bois

12. Eu não sei fazer música

13. Cabeça Dinossauro

Set Acústico

14. Epitáfio

15. Os Cegos do Castelo

16. Pra Dizer Adeus

17. Toda cor

18. Não Vou Me Adaptar

Set 2

19. Família

20. Go Back

21. É Preciso Saber Viver

22. 32 Dentes

23. Flores

24. Televisão

25. Porrada

26. Polícia

27. AA UU

28. Bichos Escrotos

Bis

29. Miséria

30. Marvin

31. Sonífera Ilha

Veja que incrível

