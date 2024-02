Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (07)

ACYR GARCIA, 85 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: GENI MAFRA GARCIA. Filiação: ALIPIO GARCIA e IDALINA PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

ADELINA ANTUNES FARIAS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FARIAS SOBRINHO. Filiação: CONSTANTE ANTUNES LOUREIRO e ZULMIRA MENDES DE PONTES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024.

ALBANY AVILA DARELLA, 99 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ALDO DA SILVA DARELLA. Filiação: ASTOR AVILA e MARIA LIMA DA ROZA AVILA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

AMALI JACOMASSO VUITIK, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELOY VUITIK. Filiação: ANGELO JACOMASSO e ELVIRA JACOMASSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 09:30h.

AMILTON DE LIMA, 94 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: THEREZINHA DE ANDRADE DE LIMA. Filiação: RISOLINO DE LIMA e DOLARICE ALVES DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.

ANA SWIECH, 83 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: CESEMIRO SWIECH. Filiação: JERONIMO KOVBAI e ANA KOVBAI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

CACILDA AGNER DE FARIA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE AYRES DE FARIA e ANAZIR AGNER DE FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

CARMELIA CARDOZO, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MANOEL CARDOZO e SEZARINA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

CELIO ENEIAS BUBA, 47 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: VITALINO BUBA e PAULA JASTZOMBEK BUBA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS – SC, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

CYNIRA JORGE, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ELIAS JORGE e OLGA SCHMIDT JORGE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

DAVID ALVES DA CRUZ JUNIOR, 26 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CASSIANE PADILHA. Filiação: DAVID ALVES DA CRUZ e SOELI DAS GRACAS CORREA DA CRUZ. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

ELTON SIDNEI IZYCKI, 57 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: JAYNE APARECIDA MASCHIO IZYCKI. Filiação: CONRADO IZYCKI e REGINA IZYCKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024.

ELZA MARIA WOJCIEK, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTEVAO WOJCIEK. Filiação: SANTANA PEDROSO DA MAIA e HENRIQUETA MARIA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

ERIVELTON ROCHA KAVA, 46 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GUILHERME GAWLIK KAVA e ZANAILDA DA ROCHA KAVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

EVA LORECI DE MOURA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VENIZIO MARTINS DE MOURA. Filiação: LINDOLFO GULARTE e MARIA JOVINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024.

FLAVIO LUIS DE LIMA E SILVA, 57 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ODETE DE FATIMA LIMA E SILVA. Filiação: JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA e GENICE DA FE SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

GILVANI AZOR DE OLIVEIRA E CRUZ, 82 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ROSELIS DIONIZIO DE OLIVEIRA CRUZ. Filiação: AZOR DE OLIVEIRA E CRUZ e EDVIGES DE OLIVEIRA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 19:00h.

HELIO PARIZOTTO, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NEUSA GASOLI PARIZOTTO. Filiação: JOSE PARIZOTTO e ANTONIA SAPACOSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

HOLANDO FIOR, 89 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: THEREZINHA GRUBBA FIOR. Filiação: ANGELO FIOR e HELENA FERNANDES FIOR. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

ILVANIA APARECIDA BARROS, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: TADEU VIEIRA DE BARROS e ILVA MARIA DA COSTA BARROS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 13:30h.

IVANIR STEPHAN, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE MEIRELES e JUVELINA MEIRELES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

IVONE CARVALHO DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEVI BRASIL DE OLIVEIRA. Filiação: PLATAO UBIRAJARA DE CARVALHO e LUCIA ALMEIDA DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 15:30h.

JAIR TELLES MARQUES, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OTACILIO TELLES MARQUES e EVA DA SILVA MARQUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

JANETE GODOY LESKI, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE SILVA LESKI e NAZIRA GODOY LESKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

JOANNA SIMCZAK, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDMUNDO MIGUEL SIMCZAK. Filiação: ESTANISLAU KANTORSKI e WADISSUAVA KANTORSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOSE ROBERTO KEMER, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: LEILA MARIA DE SOUSA KEMER. Filiação: ALCIDES FERREIRA KEMER e AURORA BROHL KEMER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 22:00h.

JUCELINO GIBIKOSKI, 69 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ELAINE BUENO GIBIKOSKI. Filiação: ADAO GIBIKOSKI e PRACEDES G GIBIKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

LEVI DOS SANTOS SILVA, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TEREZA FRANCISCA DA SILVA. Filiação: JOSE SOARES DA SILVA e JULIA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 14:30h.

LUIZ EDEGARD DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA OLIMPIA DE SOUZA. Filiação: ELISIO DE SOUZA e LUCIA HONORIA VERA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

LYSIS FERREIA DEFREITAS, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO CORREIA DEFREITAS e MARIA DALUZ FERREIRA DEFREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MANOEL ROVALDO ANTUNES DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GLACI TEREZINHA PRZYBYSZ. Filiação: OSVALDINO ANTUNES DA SILVA e MARIA JOANA GALVAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

MARIA ALVES BARRETO, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTENOR DE ARAUJO BARRETO. Filiação: JOAO ALVES RAMOS e HILARIA FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARIA LUIZA CAMPOS BERBERT, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO ARY BERBERT. Filiação: JOAO VIEIRA CAMPOS e ALZIRA PEREIRA DE BRITO CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

NATALIA CORDEIRO DE CASTRO, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOAO CHIQUITO DE CASTRO. Filiação: ANTONIO GONCALVES CORDEIRO e ROZALIA VINSKE CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

NILTON ANTONIO RAKSA, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CARMEM LUCIA RAKSA. Filiação: PEDRO RAKSA e MARIA DA GLORIA RAKSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

ONDINA ROSELI SILVA ELIAS, 72 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: RAMIRO FRANCISCO DA SILVA e YVONNE DE PAULA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

REINALDO DOMINGUES DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MIRIAN DOMINGUES DA SILVA. Filiação: DEODATO DOMINGUES DA SILVA e FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

REINALDO GUENZA, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: OLINDA FLEISCHMANN GUENZA. Filiação: EDUARDO GUENZA e ERCILIA GUENZA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MAFRA SC, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA, 47 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: VALDIR VALDEMAR DE OLIVEIRA e NILDE COSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 14:30h.

SONIA MARA DA SILVA PINHEIRO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO RODRIGUES PINHEIRO. Filiação: ALIBIO PAULINO e OLIVINA DE AUDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

SOREN NYDAM, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LAURA JULIETA DA SILVA NYDAM. Filiação: EJGIL ARLY NYDAM e INGER CHRISTIANE HOFFMANN HANSEN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

VALDIR DA SILVA MORAIS, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ADRIANA BARBOSA DA SILVA. Filiação: JOSE ALVES MORAIS e DOROCINDA NASCIMENTO DA SILVA MORAIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

