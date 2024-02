Duas apostas do Paraná ficaram na quina, batendo na trave do prêmio sorteado na noite desta terça-feira (06) pela Mega Sena 2685 milionária. A bolada estava acumulada em R$ 32 milhões, mas, como ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, o prêmio para quinta-feira (08) saltou para R$ 38 milhões.

Resultado Mega Sena 2685 milionária: 09, 16, 31, 46, 47 e 51.

No Paraná as apostas que garantiram uma grana acertando cinco dos seis números sorteados são de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, e Guarapuava, no sul paranaense. Cada uma das apostas faturou um prêmio de R$ 92 mil. Nada mal, hein?

Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CAMPO LARGO/PR LOTERICA SORTE SOLTA 6 Não Simples 1 R$92.155,98 GUARAPUAVA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$92.155,98

Como apostar na Mega Sena?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

