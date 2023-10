Para animar o feriado do dia da padroeira do Brasil na capital paranaense, a 1ª Oktober Curitiba promete ser uma experiência incrível para todos os amantes da cultura alemã e apreciadores de cerveja. Com uma atmosfera festiva, entre os dias 12 e 15 de outubro, o Centro de Exposições Positivo no Parque Barigui, deve receber cerca de 30 mil pessoas e se tornará um verdadeiro pedaço de Munique, com barracas de cerveja artesanal, pratos típicos, música animada e muita diversão.

LEIA MAIS – Nota Paraná milionário premia morador de Curitiba; veja ganhadores

Essa será uma oportunidade única para os curitibanos e visitantes celebrarem a tradição alemã, vestirem seus trajes típicos, brindarem com amigos e desfrutarem de momentos memoráveis. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 40, crianças até 12 anos não pagam.

Como não poderia ser diferente, a festa de Curitiba trará chopes e cervejas artesanais. A primeira edição da Oktober Curitiba conta com a parceria e curadoria especializada da Associação das Microcervejarias do Estado do Paraná (Procerva), que selecionou as 15 cervejarias artesanais da região, servindo cervejas dos mais variados estilos. O público poderá degustar rótulos exclusivos de grandes referências do mercado nacional, entre elas da Way Beer, 4hops, Fumaçônica, Joy Project Brewing, Alright Beer, Van Dutch Beer, Cervejaria Xamã, 4Bodes, Ignorus, Bastards, Yule Brewery, Araucária, Swamp Brewing, Coice de Mula e Lobos Cervejaria.

VIU ESSA? Bar tradicional de Curitiba anuncia festa de encerramento e novos caminhos

Somente no espaço das cervejarias artesanais, serão mais de 60 torneiras servindo milhares de litros de chope durante todo o festival. As cervejarias vão disponibilizar alguns de seus principais rótulos, além da opção oficial da festa: o chope German Style Maerzen, originário da Alemanha e presente nas principais festas alemãs ao redor do mundo.

Para todos os gostos

É claro que haverá muita comida típica deliciosa (e nós contamos todos os detalhes em uma matéria especial – leia aqui), mas não para por aí, a Oktober Curitiba terá uma praça de alimentação com várias opções de pratos para todos os gostos, como hambúrguer, cachorro-quente, pastel, empanadas, porção de batata, churros, crepe, sanduíches diversos, cafés, salgados e doces.

Para todas as idades

Com uma estrutura que vai ocupar uma área de 10 mil m², a Oktober Curitiba foi pensada para toda a família e terá um espaço kids, com valor a parte. A atração terá monitores e diversas atividades para os pequenos.

No palco principal do evento serão realizados shows ao vivo, com bandas como Cavalinho, Sonatas, Fockus, XV Show e Orquestra Continental, que vão embalar a festa ao som de muita música típica. Além das apresentações ao vivo, o evento contará com a participação de DJs, entre eles Cabeção e Denny Mello, que comandarão as pick-ups.

Danças típicas e brincadeiras tradicionais também farão parte da programação oficial, com destaque para a competição do “chope em metro”, corrida do chope e prova do serrador de tora.

Serviço

Oktober Curitiba

Quando: dias 12, 13, 14 e 15 de outubro

Onde: Pavilhão de eventos do Parque Barigui – Centro de Exposições Positivo

Alameda Ecológica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio.

Entrada: a partir de R$ 40, crianças até 12 anos não pagam.

Você já viu essas??

Barbaridade! Poucas horas na prisão! Motorista que levou caos à praça de Curitiba é solta #ProRio É muita cara de pau!! Marginais em fuga caíram no esgoto e ainda pedem… Cavalos na chuva! Prejuízo milionário!! Ferraris ficam alagadas com temporal em SC; Vídeo!