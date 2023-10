O Seba´s Rock Bar, na Rua Waldemar Loureiro Campos, no Boqueirão, em Curitiba, está fechando as portas ao público nesta sexta-feira (6). Foram 17 anos no mesmo lugar, em um ambiente dominado pelo rock e pela interação entre amigos, frequentadores e bandas, além de muitas histórias. A festa de encerramento, nesta sexta, promete ser emocionante para todos aqueles que fizeram do local um espaço dedicado à boa música e à vida.

Mas calma! A boa notícia é que o bar do carismático Sebaldo vai reabrir cinco dias depois em um novo endereço, na Rua Anne Frank, em um barracão no mesmo bairro que abraçou o catarinense que chegou a vender sorvete, cachorro-quente e sardinha na brasa por R$ 1.

A mudança de endereço do Seba´s Rock Bar deve-se principalmente a três fatores: estrutural, financeiro e motivacional. No atual espaço, o valor do aluguel aumentou consideravelmente, além disso, com o passar do tempo e com grande público frequentador, alguns problemas básicos passaram aparecer diariamente nos salões.

Sebaldo Sabatke. Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná

“Posso dizer que com 17 anos no mesmo lugar, a estrutura já não estava suportando, fora o aluguel que valorizou. Chegamos no limite, queremos um novo desafio. Importante reforçar que o Seba´s não vai perder a identidade, mesmo com o tamanho do espaço. Seguimos com as promoções e porções do dia e com a Noite do Flashback. Digo que é o bar de todas as idades”, afirma o simpático proprietário do bar, Sebaldo Sabatke.

Túnel do Rock

No novo Seba´s Rock Bar, as bandeiras, quadros, guitarras e placas estarão fazendo parte de uma espécie de túnel do rock. A ideia é levar o frequentador ao passado e relembrar momentos importantes para as pessoas. “Ao entrar no bar, a pessoa vai ver os adereços em duas paredes gigantes. Ela vai ver um filme, um Seba´s reformulado, mas com todas as raízes. A iluminação e o som irão criar essa ilusão. Tô nervoso”, brinca Sebaldo, esposo da Nilza e pai do Leonardo e Julian.

Interior do primeiro Seba’s Bar. Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná

Nazareth no Seba’s

Para quem não conhece o Seba´s, o espaço deu oportunidade para mais de 300 bandas, contando inclusive, com a ilustre presença dos escoceses do Nazareth, que ali deram uma canja em uma turnê por Curitiba, em 2007.

“Uma caminhonete chegou e aí virou uma loucura. Na verdade, apenas o baterista Lee Agnew apareceu. Ele comeu e depois tocou no palco, mas ficou a lenda que toda a banda esteve aqui”, orgulha-se Sebaldo.

O grande dia da visita do baterista Lee Agnew, do Nazareth. Foto: Gerson Klaina/Arquivo/ Tribuna do Paraná

Festa de inauguração do novo bar

No dia 11 de outubro, a partir das 19h, a festa de inauguração do novo espaço vai contar com grandes apresentações e vários estilos. Legião Urbana Cover, Válvula Vapor e Youngs AC/DC estão confirmados na nova casa.

“Vai ter lotação, umas 800 pessoas. O objetivo é que todos tenham acesso aos shows, aqui ninguém fica de costas para o palco. Os jovens podem dançar, e os velhinhos ficam sentados curtindo uma boa porção e uma cerveja bem gelada. A ideia nesse dia é valorizar o rock nacional com o Válvula Vapor. É aniversário de morte do Renato Russo, e por isso, Legião Urbana Cover. E há 29 anos, tivemos o show histórico do AC/DC na Pedreira”, comenta o catarinense Sebaldo.

Dono convida para as festas de despedida e reinauguração. Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná

Ao fechar esse ciclo na Rua Waldemar Loureiro Campos, o empresário avalia que o sucesso veio em razão dos amigos, colaboradores e da família do rock. “Quando chegamos a montar esse bar, achavam que a gente era criminoso. Falavam que eu era louco, e fizemos muito sucesso. Digo que outros estabelecimentos pegaram nosso estilo de alguma forma, nosso segredo foi abraçar a família do roqueiro”, diz Sebaldo.

Aos antigos e novos clientes do Seba’s Bar, ele manda o recado: “Faço convite para nossa despedida na sexta-feira (6) do ambiente que marcou história de muitas pessoas, foram 17 anos de muitas festas e alegria. E para fechar com chave de ouro, teremos Banda Delorean e Credence Cover Curitiba”, agradece Sebaldo, homem de coração gigante e voz de locutor de FM.

Serviço

Sebá´s Rock Bar

Novo endereço: Rua Anne Frank, 3644, Boqueirão

Festa de encerramento na Rua Waldemar L. Campos: 6 de outubro

Festa Inauguração na Rua Anne Frank: 11 de outubro, a partir das 19h

Informações: (41) 99916-1134

