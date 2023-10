Por pouco, por apenas uma dezena, a aposta de um bolão de Curitiba não faturou o prêmio milionário da Mega-Sena 2647, que estava acumulado em R$ 45 milhões. Mas estes apostadores da capital paranaense não vão ficar “de mãos vazias”. Ao fazerem cinco acertos no sorteio deste sábado (21), eles garantiram o prêmio da quina da Mega-Sena, que vai pagar neste concurso, R$ 84.014,25 para as apostas simples.

Resultado da Mega-Sena 2647: 09 – 33 – 39 – 43 – 50 – 54

LEIA MAIS – Bazar da Receita Federal em Curitiba tem eletrônicos, perfumes, roupas e muito mais

E como ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, o prêmio principal acumulou novamente, saltando para R$ 52 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (24).

Sortudos

O bolão de Curitiba que fez cinco acertos na Mega-Sena 2647, foi feito na lotérica Loterias Pinheirão, localizada no bairro Bacacheri. Além de Curitiba, mais uma aposta do Paraná, da cidade de Ponta Grossa, também acertou cinco dezenas neste concurso. Veja detalhes abaixo.

Mega-Sena 2647

Apostas ganhadoras com cinco acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRAO 6 Não Bolão 5 R$84.014,25 PONTA GROSSA/PR ZEBRINHA DA SORTE 6 Não Simples 1 R$84.014,29

Como jogar na Mega-Sena?

Para jogar na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

Você já viu essas??

E o preço?? Que tal passar a noite neste Ligeirinho? Busão virou hospedagem luxuosa! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! Perigo Cratera assusta moradores, interdita rua e afunda poste em Curitiba