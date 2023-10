O concurso milionário da Mega-Sena 2647, que será realizado neste sábado (21) à noite em São Paulo, deverá pagar o prêmio acumulado de R$ 45 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista.

Ninguém acertou as seis dezenas no ultimo concurso, na quinta-feira (19), mas teve paranaense entre os premiados com a quinta na Mega Sena.

As apostas para o concurso de hoje podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para apostar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e a mais cara, com 20 números, custa R$ 198 mil.

