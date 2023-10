Três apostadores do Paraná ficaram na quina da Mega Sena 2646 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (19), em São Paulo. O prêmio estava acumulado em R$ 40 milhões, mas nenhum apostador acertou os seis números. Com isso, o valor para sábado saltou para R$ 46 milhões.

Resultado Mega Sena 2646 milionária: 18, 28, 30, 39, 41 e 58.

Os três apostadores paranaenses faturaram a quina da Mega Sena 2646, isso quer dizer que eles acertaram cinco dos seis números sorteados. Com isso, faturaram um prêmio de R$ 100.459,57; Nada mal, hein?

Os apostadores são de Londrina, Marialva e Primeiro de Maio. Todas as apostas foram simples, de seis números. Veja o detalhamento abaixo:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio LONDRINA/PR LOTERICA TREVO SUL 6 Não Simples 1 R$100.459,57 MARIALVA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$100.459,57 PRIMEIRO DE MAIO/PR LOTERICA PRIMEIRO DE MAIO 6 Não Simples 1 R$100.459,57

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para apostar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e a mais cara, com 20 números, custa R$ 198 mil.

