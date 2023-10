A Associação Parkinson Paraná (APPP) realiza neste sábado (21) e domingo (22), em Curitiba, um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. A atividade acontece das 8h30 às 17h30 na Avenida Silva Jardim, 3180, no bairro Rebouças.

Estão disponíveis no bazar produtos, como: iPhones, smartphones, aparelhos eletrônicos, perfumes, brinquedos, artigos de pesca e roupas.

A Associação explica que para o atendimento é fornecida uma senha numérica por ordem de chegada. O regulamento informa que as mercadorias vão ser vendidas somente para pessoa física com exigência de CPF ou CNH.

O valor máximo de compras por pessoa é de R$ 1.500, com limite de quantidade máxima por produto.

O bazar tem o objetivo de arrecadar fundos para a APPP. “A instituição oferece atendimento para 880 portadores de parkinson para que eles possam tem uma uma excelente qualidade de vida, mais leve e mais feliz”, disse Sandra Salomão, presidente da Associação Parkinson Paraná.

Serviço – Bazar em Curitiba

Bazar da Associação Parkinson Paraná

Quando: sábado (21) e domingo (22)

Onde: Avenida Silva Jardim, 3180, Rebouças – Curitiba

Horário: 8h30 às 17h30

