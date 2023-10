FOTOS: chuvas provocam estragos em 61 municípios pelo Paraná

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil divulgou nesta terça-feira (10) mais um boletim atualizado sobre a situação das fortes chuvas que ocorreram sobre boa parte do Paraná nos últimos dias. O número de pessoas afetadas subiu de 19 mil para pouco mais de 28 mil em 61 municípios paranaenses, de acordo com o órgão estadual, devido, principalmente, às cheias do Rio Iguaçu, na região de União da Vitória.

No total, 520 pessoas permanecem desalojadas (em casas de amigos ou parentes), enquanto outras 271 estão desabrigadas (temporariamente em abrigos públicos). Em Irati, onde ocorreu uma morte, uma pessoa desaparecida foi encontrada com vida. Outras sete pessoas de quatro cidades acabaram se ferindo em decorrência das complicações causadas pelas tempestades.

Confira abaixo fotos de parte dos municípios afetados pelas chuvas dos últimos dias:

Município de Jaguariaíva. Foto: reprodução / rede social. BR-476, em União da Vitória. Foto: PRF. Chuva em Curitiba. Foto: Pedro Ribas / SMCS. Município de Siqueira Campos. Foto: reprodução / rede social. União da Vitória. Foto: Defesa Civil. Maringá. Foto: reprodução / rede social. Maringá. Foto: reprodução / rede social. União da Vitória. Foto: RPC / reprodução. Jaguariaíva. Foto: reprodução / rede social. Jaguariaíva. Foto: reprodução / rede social. Rebouças. Foto: DER/PR. Foto: Prefeitura de União da Vitória. Foto: Prefeitura de União da Vitória. União da Vitória. Foto: Defesa Civil. Maringá. Foto: reprodução / rede social. Jaguariaíva. Foto: reprodução / rede social

As equipes locais e estaduais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná estão atendendo a população, com resgate daquelas em situação de risco e transporte para locais seguros. Em União da Vitória, que se tornou a cidade mais atingida do Estado devido à cheia de seis metros e meio do Rio Iguaçu, moradores tiveram que deixar as as suas casas. Desde o dia 2 de outubro, os alertas à população, assim como a mobilização junto às redes sociais e outros canais de comunicação, auxiliaram para que a informação sobre as chuvas chegassem a todos.

Depois de União da Vitória, os locais mais atingidos foram Rebouças (3.006 pessoas afetadas), Jardim Alegre (2.800), São Jorge d’Oeste (1.600), Peabiru (1.440), Cascavel (1.350), Ivaiporã (1.200), Jaboti (1.003), Grandes Rios (1.000), Mangueirinha (822), Curitiba (700), Paulo Frontin (600), Pinhão (599), Paula Freitas (520), Araucária (495) e Sulina (300). As regiões Central, Sul, Centro-Sul e Campos Gerais registraram os maiores estragos no final de semana, enquanto o Oeste, que chegou a registrar um tornado, teve os maiores registros na semana passada.

Nesta segunda-feira, a Defesa Civil enviou ajuda humanitária para Ivaiporã, Jardim Alegre, Rio Negro e União da Vitória. Foram distribuídos 820 colchões, 800 kits de dormitório, 305 kits de limpeza, 305 kits de higiene e 4.420 telhas. Com isso, desde o começo, foram enviados aos municípios atingidos mais de 22,5 mil telhas, além de 1.030 colchões, 950 kits de dormitório, 764 kits de higiene, 180 kits de limpeza e 484 cestas básicas.

Os municípios de Cascavel, Mangueirinha, São Jorge D’Oeste, Pinhão e Rio Negro decretaram situação de emergência homologado por decreto estadual. Paula Freitas, Ivaiporã, União da Vitória e Paulo Frontin também decretaram situação de emergência, mas ainda não tiveram o processo homologado pelo Estado.

