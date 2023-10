A atuação de um cachorro na manhã desta terça-feira (10), foi fundamental na megaoperação da Polícia Civil e Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas no Centro de Curitiba. São 50 ordens judiciais, sendo 20 de prisão temporária e 30 de busca e apreensão.

Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil, os policiais aparecem ao lado de um cachorro farejador em uma residência. Com o faro apurado, o animal passa por vários cômodos, mas quando entra na lavanderia da casa, os sinais aumentam com o rabo e com as patas. O cachorro “aponta” que existe algo estranho na lavadora de roupas. Bingo!

Ao examinar com cuidado, o policial localiza a droga que seria comercializada no Centro de Curitiba ou mesmo na Região Metropolitana. Parabéns aos envolvidos!

