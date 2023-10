Baque no tráfico!

Uma megaoperação da Polícia Civil e Polícia Militar tem como objetivo cumprir 50 ordens judiciais contra membros de uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas no Centro de Curitiba. Recentemente o Centro foi alvo de uma série de matérias na Tribuna com as reclamações de moradores, visitantes e de pessoas que trabalham nesta região da cidade. A ação ocorre também em São José dos Pinhais, na região metropolitana.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, dentre os mandados estão 20 de prisão temporária e 30 de busca e apreensão, a operação ainda conta com o apoio da Guarda Municipal de São José dos Pinhais. Durante as investigações a Polícia Civil apurou que os indivíduos vendiam drogas nas imediações de um bar na Alameda Doutor Muricy, no Centro de Curitiba.

As investigações apontaram que o tráfico era coordenado pela organização criminosa de dentro da penitenciária estadual, em Piraquara, na RMC.

Condomínio é alvo de operação

A ação da Polícia em São José dos Pinhais ocorre no condomínio Serra do Mar, local que tem um histórico de casos de violência.

Sócia do crime organizado

A Polícia Civil informou ainda que um dos alvos desta operação é uma advogada que se associou ao tráfico de drogas, movimentando dinheiro da organização criminosa, inclusive recebendo pagamento de honorários em drogas, que depois eram revendidas pelo grupo. A advogada não foi identificada pela Polícia Civil.

Além da venda de drogas, o grupo também é responsável pelo comércio ilegal de armas de fogo. Conforme apurado, os integrantes transportavam armas de Foz do Iguaçu até Curitiba.

