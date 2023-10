A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um alerta para um vídeo falso que está circulando nas redes sociais dizendo existir um novo deslizamento na BR-376, trecho que liga Curitiba ao estado de Santa Catarina. O vídeo é FALSO e remete à uma situação de 2022.

“Está circulando, falsamente, nas redes sociais, um vídeo de 2022, sobre deslizamento de terra na BR-376, que liga Paraná a Santa Catarina. Tal vídeo data de 28/11/2022 e não reflete a situação do local, que se encontra com o fluxo normalizado”, ressaltou a corporação.

O deslizamento na BR-376 em 2022 ocorreu no dia 28 de novembro, no km 669. Duas pessoas morreram soterradas e seis pessoas ficaram feridas. A cena impressionava pelo tamanho da destruição após o desabamento.

Se você tem dúvidas com relação ao movimento e situação das estradas confira aqui na Tribuna ou acesse redes oficiais dos órgãos. A PRF indica ainda o telefone de emergência da corporação, o 191.

