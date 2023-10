Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados

As obras da nova unidade da Mercadoteca, que deve inaugurar no início de 2024 no Shopping Crystal seguem em andamento. Faltando menos de três meses para o final do ano, os responsáveis pela obra confirmaram operações como Vino! (wine bar), Trovatta Trattoria (cozinha italiana), Continental Bar (coquetelaria), o Way Bar (da premiada cervejaria) e a novidade Tao Sushi, restaurante de culinária japonesa.

A escolha do Shopping Crystal para receber a novidade foi estratégica, “consideramos a localização e o ambiente acolhedor e tradicional de Curitiba”, conta Raphael Zanette, diretor da Mercadoteca. O empresário ressalta que o espaço vai muito além da gastronomia, “teremos eventos de música, entretenimento e cultura que vão agregar a experiência dos clientes que frequentam o Shopping”, comenta.

A superintendente do Shopping Crystal, Daniela Tambosi ressalta a parceria estratégica que impulsiona tanto a marca Mercadoteca como a do Shopping. “O empreendimento vem em um momento de virada do Shopping, projetamos resultados positivos para ambos e estamos animados com as novidades do projeto”, conta.

É possível notar o avanço das obras no local, não existem mais os elementos da praça de alimentação e o espaço se prepara para receber as novas operações da Mercadoteca. A arquiteta do empreendimento, Cláudia Pereira, conta que o maior desafio do projeto foi transformar o espaço antigo para o novo conceito. “Queremos criar uma experiência atrativa que gere curiosidade no público”, explica.

Todo o conceito da obra é inspirado nos mercados europeus que “oferecem experiências gastronômicas em espaços mais equipados, com som ambiente, iluminação que acompanha as operações de forma adequada durante o dia e cria uma nova experiência à noite”, detalha a arquiteta. O objetivo é que o espaço da Mercadoteca seja integrado, como um único restaurante, mas que apresenta diversas formas de aproveitamento.

Uma das preocupações do empreendimento é facilitar o acesso dos clientes que frequentam o Shopping, Cláudia conta que um dos projetos é justamente integrar o piso de acesso pela Rua Comendador Araújo à Mercadoteca. “Temos agora no projeto um elevador que liga o piso da Comendador Araújo diretamente ao piso da Mercadoteca. Mais uma facilidade que agiliza o acesso direto”, destaca. Além da arquiteta Cláudia Pereira, o projeto também conta com a colaboração do arquiteto Ralf Sperka.

De acordo com Zanette, a inauguração está prevista para janeiro e ainda promete muitas novidades. “Estamos ansiosos em poder compartilhar este momento com o público, o projeto está avançando cada dia mais e logo estaremos juntos inaugurando o empreendimento”, finaliza.

Serviço

Shopping Crystal

Horário: de segunda à sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h

Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR

Redes sociais: @shoppingcrystal

Mais informações: www.shoppingcrystal.com.br

