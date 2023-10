Shopping de Curitiba vai ganhar restaurante de churrasco japonês

O Shopping Curitiba foi escolhido para inaugurar o primeiro Taisho Yakiniku dentro de um shopping na capital. Será a terceira unidade da rede, que é referência em churrasco japonês. A inauguração deve ocorrer no início de 2024.

No restaurante, cada mesa possui uma grelha e o cliente prepara o tradicional churrasco japonês de acordo com o seu gosto. São dezenas de cortes de carne para todos os paladares, como costela, brisket, ancho, picanha, entre outros. O buffet é acompanhado de pratos quentes orientais e opções frias, como sushis e sashimis, além de sobremesas.

“O Taisho Yakiniku vem para completar ainda mais o nosso mix gastronômico. Estamos animados com mais essa inauguração, e por oferecer ao nosso público uma marca tão renomada como o Taisho. O restaurante ficará em um espaço muito confortável, perfeito para momentos especiais”, detalha Bruna Habinoski, gerente de Marketing do Shopping Curitiba.

O restaurante ficará no Largo Curitiba, no piso L2.

No Batel

