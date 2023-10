Gessinger volta a Curitiba e toca no Teatro Guaíra pela 1ª vez em 18 anos

Curitiba será uma das primeiras cidades do Brasil a receber a nova turnê “Quatro Cantos de um Mundo Redondo“, do cantor, compositor e multi-instrumentista Humberto Gessinger. Neste sábado (28), a partir das 21h15, os fãs fiéis da capital paranaense poderão ver o artista gaúcho subindo ao palco do Teatro Guaíra, um dos mais tradicionais do Brasil, pela primeira vez depois de 18 anos.

Nos 37 anos de carreira, entre voos solos, quase solos e como líder dos Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger só deixou de tocar por aqui algumas vezes ao longo deste período. Nos últimos anos, as apresentações foram prioritariamente no Teatro Positivo e também na Pedreira Paulo Leminski, no Prime Rock Festival.

Lançado em “doses duplas” nas plataformas de streaming desde o início de setembro, o novo trabalho apresenta novas composições. incluindo Fevereiro 13 – uma nova homenagem para sua filha Clara (inspiração para a clássica canção Parabólica) e uma gravação do gaúcho Bebeto Alves chamada AEIOU, gravada em parceria com Duca Leidecker (que fez o projeto Pouca Vogal com Gessinger) na voz e Marcelo Corsetti nas guitarras.

“Escrevi Fevereiro 13 para minha filha, Clara, que mora em Estocolmo. Gravei a canção lá, no lendário Estúdio Atlantis. Em um mesmo take, cantei e toquei violão captando a sonoridade maravilhosa da sala em um único e clássico microfone. Depois, complementei a faixa com baixo fretless e órgão Hammond. Cruzar um oceano pra gravar de forma minimalista, como se fazia no século passado, com um único microfone que certamente já estava na ativa antes de eu nascer?! Sim. Exatamente!”, contou o músico, satisfeito com o resultado.

“Nunca me senti muito a vontade lançando singles. Sempre me pareceu que, ao escolher uma música para ficar em primeiro plano, estava, na verdade, deixando as outras para trás. Por isso, resolvi lançar as canções no streaming em blocos, divididas pelo formato em que foram gravadas”, disse Gessinger.

O novo trabalho foi gravado com quatro formações diferentes: Power Trio, Trio Acústico, Quarteto e Solo.

Humberto Gessinger estreia nova turnê em Curitiba. Foto: Reprodução / Instagram

Para gravar “No Delta dos Rios”, “Espanto” e “Vaga Semelhança” Gessinger montou o power trio (mesmo formato da clássica formação GLM, com Augusto Licks e Carlos Maltz, nas décadas de 80 e 90), com ele no baixo e teclados acompanhado por Rafa Bisogno (bateria) e Felipe Rotta (guitarra).

Para “Um brinde” e “Toxina”, Gessinger assumiu a guitarra de 12 cordas e contou ainda com Fernando Petry (baixo), Diego Dias (teclados) e Luigi Vieira (bateria). Com o trio acústico formado por Nando Peters (baixo) e Paulinho Goulart (acordeon), gessinger assumiu violão e viola caipira para as músicas “A Noite Inteira”, “Mais que Sombras” e “Começa Tudo Outra Vez”.

Nas dez faixas do álbum, Humberto Gessinger convida os fãs para um passeio pelos cantos do mundo, e pelas várias possibilidades sonoras através quais ele trafega. No show além das novidades, não ficarão de fora os clássicos dos Engenheiros do Hawaii e demos sucessos da carreira solo do músico gaúcho.

O novo trabalho foi lançado nas plataformas de streaming e também nos formatos CD e nos inusitados LP e K7, verdadeiras edições de colecionador.

Últimos ingressos

Os ingressos estão quase no fim e seguem à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$90,00 (meia-entrada) + taxa adm. O show deste sábado começa as 21h15 no Teatro Guaíra, Rua Conselheiro Laurindo, sem número (Praça Santos Andrade). A duração prevista é de 90 minutos e a realização e promoção é da Prime. Informações p/ o público: (41) 33150808

Novo disco tem música em homenagem à Clara, que também é a inspiração do clássico Parabólica, de 1987. Foto: Instagram

