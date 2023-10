Batida violenta na Linha Verde, em Curitiba, arranca motor de carro

Uma colisão de um carro contra duas árvores na manhã deste sábado (28), deixou um homem ferido na Linha Verde, em Curitiba. Com o impacto, o motor do veículo Audi foi parar 300 metros do ponto da batida.

LEIA TAMBÉM:

>> Acidente grave mata mulher e deixa seis feridos em Tijucas do Sul

>> Alerta vermelho de tempestade para o Paraná neste fim de semana

De acordo com a Guarda Municipal, o motorista estava indo trabalhar quando foi fechado por outro veículo. Na tentativa de evitar a batida, o homem de 32 anos perdeu o controle da direção e atingiu as árvores.

O trânsito sentido Pinheirinho precisou ser interditado em duas faixas para a remoção do veículo e do motor. A vítima foi socorrida, e encaminhada com ferimentos moderados ao hospital.

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….