O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta sexta-feira (27) dois avisos alertando para tempestades em todo o Paraná, incluindo Curitiba e região metropolitana (RMC). O alerta laranja que atinge todo o estado é válido até às 15 horas de sábado (28). Neste período, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia.

Por conta do temporal, também estão previstos ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. O alerta laranja que indica perigo é válido para todo o Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Inmet há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos e árvores e alagamentos.

Alerta de grande perigo para tempestade no Paraná

Já o segundo comunicado é um alerta vermelho, que significa grande perigo, e que pode atingir municípios mais ao oeste e norte do Paraná, como Cascavel, União da Vitória e Guarapuava. Conforme o Inmet, o aviso é válido a partir das 21 horas desta sexta-feira (27) até às 15 horas de sábado (28).

Nesses locais, a chuva pode ser superior a 60 mm/h ou 100 mm/dia. Também estão previstos ventos acima dos 100 km/h e queda de granizo. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Para evitar acidentes, algumas orientações são:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

