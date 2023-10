O Inmet e a Defesa Civil avisaram e o temporal chegou. Uma forte chuva atinge Curitiba no começo da tarde desta sexta-feira (27). Curitiba e várias idades do Paraná seguem em alerta laranja de temporal, este nível é de “Perigo”, conforme alerta do Inmet. Curitiba pode acumular 5,2 milímetros nesta sexta-feira e tem mais chuva a caminho.

Flagras feitos pela reportagem da Tribuna no começo da tarde desta sexta-feira mostra a Rua Fredolin Wolf, em Santa Felicidade, esquina com a rua Edson Campos Matesich, com muita água acumulada e com bueiros vertendo água. Veja o vídeo abaixo:

Segundo a previsão do tempo para Curitiba o fim de semana será de muita chuva. A previsão do Simepar indica 28 milímetros de precipitação acumulada.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….