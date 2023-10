Acidente grave mata mulher e deixa seis feridos em Tijucas do Sul

Um grave acidente na noite de sexta-feira (27), na PR-281 em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, provocou a morte de uma mulher e deixou seis feridos. Entre as vítimas estão duas crianças.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão envolvendo dois carros ocorreu por volta das 21h. Quando uma equipe de socorro chegou ao local, já encontrou a mulher sem vida dentro de um dos veículos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

A batida deixou outros feridos, sendo três homens, um deles em estado grave, uma mulher. Entre as crianças feridas, uma tinha oito anos e outra apenas cinco meses. Os feridos foram levados para hospitais de Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Curitiba.

O corpo da mulher que morreu no local foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

