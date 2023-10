Sob alerta vermelho para fortes chuvas e vendavais, Curitiba sofre, em especial nas últimas 12 horas, com alagamentos e destruição provocados por temporais. Segundo a Defesa Civil da cidade, com dados do Simepar, nas últimas 24 horas houve precipitação acumulada de 94 mm de chuva (registro feito pela Estação Meteorológica localizada no bairro Tatuquara).

Esta foi a estação que mais registou um acumulado pluviométrico. A rajada de vento mais forte foi de 39,2 km/h, as 06h da manhã registradas na estação do Simepar, localizada no bairro Jardim das Américas. No boletim emitido pela Defesa Civil na manhã deste domingo, não há registro de desabrigados/desalojados.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil)

153 (Guarda Municipal)

156 (Prefeitura Municipal de Curitiba)

193 (Corpo de Bombeiros).

A seguir o boletim de ocorrências e solicitações registradas nas últimas horas pelos telefones 156 (da prefeitura) e 153 (Guarda Municipal)

Fornecimento de lona:

Rua Cabo Cornélio de Souza Martins – Uberaba Rua Padre João Salanczyk – Uberaba Rua Maria Cavallin Losso – Uberaba Angelo Gulin – Santa Cândida

Queda de Árvore (foto que ilustra a reportagem)

Avenida Fredolin Wolf – Santa Felicidade Rua José Rietmeyer- Hauer

Risco de Desabamento e Erosão

Rua Padova – Santa Felicidade Rua Guarda Marinha Greenhalgn Rua Guido Durigan Rua Professor Guido Straube, Rua Sebastião Alves Ferreira – Bairro Alto

Situação de Risco – queda de telhas em via

Rua Rozalia Tatarin – Uberaba

26 solicitações via central 156 nas últimas 24 horas para queda de árvores ou de galhos para atendimento emergencial, seguem alguns endereços:

RUA CONSELHEIRO DANTAS – PRADO VELHO RUA ÂNGELO MASSIGNAN -SAO BRAZ RUA DEPUTADO JOAQUIM JOSÉ PEDROSA – CABRAL RUA JOÃO GAVA – ABRANCHES José Valla – SAO BRAZ Avenida Fredolin Wolf – Santa Felicidade Bloqueio de via Rua Tamoios – Vila Izabel Rua José Rietmeyer – Guabirotuba

Rua Professor Wladir de Jesus – Capao Raso Avenida Iguaçu – Água Verde Rua Luiz Tramontim – Campo Comprido

A Prefeitura Municipal de Curitiba, juntamente com as equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais, permanecem em atenção a possíveis ocorrências que venham a ocorrer.

