Por conta do excesso de chuvas que atingiram o Paraná nos últimos dias, algumas rodovias estaduais seguem com bloqueios totais ou parciais nesta quinta-feira (2). O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou quais trechos estão com restrições. Confira:

Rodovias estaduais com bloqueio total no PR

Na Região Metropolitana de Curitiba

PR-433 na Lapa – Bloqueio total no km 26 devido a alagamento da pista. Trecho não é pavimentado.

PR-092 em Rio Branco do Sul – Rachaduras no pavimento pioraram, levando ao bloqueio total da rodovia por risco de agravamento. DER/PR disponibilizou barreiras e está estudando as soluções para recuperar o pavimento e melhorias a curto prazo para retomar a trafegabilidade. Dano está localizado no km 48, rumo a Cerro Azul.

Em outros municipios do Paraná

PR-151 em Jaguariaíva – A rodovia cedeu na altura do km 214, local onde um bueiro tubular metálico de 3,5 m recebia o fluxo de água vindo do Rio Capivari, cujo volume aumentou excessivamente. O local já está em obras.

PR-540 em Entre Rios, distrito de Guarapuava – Bloqueio do km 0 ao km 6, devido ao rompimento de um bueiro tubular metálico, que comprometeu o pavimento. Trecho já está em obras.

PRC-466 em União da Vitória – Bloqueio próximo à Ponte dos Arcos Manoel Ribas em função do risco de escorregamento de rochas.

PR-836 e PRC-280 em União da Vitória – As duas rodovias com pistas alagadas devido à cheia do Rio Iguaçu, na altura do km 0.

PR-281 em Dois Vizinhos – Bloqueio total da rodovia entre Dois Vizinhos e a localidade de Alto da Bela Vista por alagamento das pistas.

PR-281 em Salto do Lontra – Bloqueio total da rodovia entre Salto do Lontra e a localidade de Alto da Bela Vista por alagamento das pistas.

PR-481 em Ampére – Bloqueio total da rodovia entre Ampére e Santo Antônio do Sudoeste por alagamento das pistas.

PR-554 em São Jorge do Ivaí – Cheia do Rio Andirá levou ao bloqueio total da ponte, coberta pelas águas. Trecho, que faz ligação com Doutor Camargo, está sinalizado e conta com monitoramento do DER/PR.

PR-459 em Clevelândia – Transbordamento do Rio Chopim causou ponto de alagamento no km 145+500, bloqueado o tráfego de veículos rumo a Mangueirinha. Este trecho da rodovia é não-pavimentado.

PR-323 entre Doutor Camargo e Jussara (novo) – Bloqueio da Ponte do Rio Ivaí, após águas alcançarem as vigas, ameaçando a estabilidade do tabuleiro. A estrutura fica no km 183.

PR-239 em Pitanga – Bloqueio total do km 349+650 ao km 351 devido ao risco de queda do talude sobre a pista. Em função da gravidade do dano verificado, com surgimento de várias rachaduras de grande porte que inclusive danificaram o sistema de drenagem no local, será necessário manter a interdição enquanto é providenciada a recuperação total do maciço.

Rodovias estaduais com bloqueio parcial no PR

Estrada da Graciosa (PR-410) em Morretes – Tráfego realizado com operação pare-e-siga do km 11 ao km 12, trecho em que as obras de recuperação ainda ocupam uma das pistas.

PR-170 em Guarapuava – Bloqueio parcial de uma pista no km 389, devido a escorregamento de terra em talude de aterro, com tráfego fluindo normalmente nas duas pistas restantes. Trecho está em obras.

PR-170 em Bituruna – Tráfego com interdição em uma pista no km 473 devido ao surgimento de rachaduras no pavimento, próximo à Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto. Obras em andamento para melhoria da drenagem e na sequência recuperação da pista.

PR-364 entre Irati e São Mateus do Sul – Bloqueio parcial por escorregamento de terra que atingiu mais da metade da pista em um segmento. O trecho atualmente passa por obra de pavimentação.

PR- 483 em Guaragi, distrito de Ponta Grossa – Bloqueio parcial da pista por alagamento, causado pela cheia do Rio Guaraúna.

Os trechos com bloqueios totais ou parciais contam com sinalização de emergência. A orientação é para que os motoristas dirijam com atenção.

