Frente fria agressiva traz alerta de ventos e tempestades pro Paraná

Um ciclone extratropical está se formando no Oceano Atlântico, na altura do Uruguai, e influenciando todo o clima da região Sul. O Paraná pode sentir os efeitos desse fenômeno, mas o que preocupa os meteorologistas é a rápida ascensão de uma frente fria nas próximas horas. A partir do final da tarde e início da noite desta quinta-feira (2) a chuva vai voltar com força. tanto é que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu novo alerta laranja.

+ Veja também: Cracolândia em Curitiba? Situação de rua expõe riscos e traz medo coletivo

Segundo Samuel Braun, do Simepar, a instabilidade aumenta rapidamente. “A expectativa para quinta é termos aumento gradual da instabilidade. Desde o amanhecer há registros de chuvas e ao longo do dia, a instabilidade aumenta, com risco de tempestades e ventos aumentada”.

A combinação do sistema de baixa pressão que causa o ciclone sobre o Oceano Atlântico com a frente fria preocupa. “A frente fria provoca mudanças, com o retorno da chuva e do risco de tempestades. O destaque é que ela (a frente fria) vai avançar com velocidade e acaba provocando rajadas de ventos fortes, que podem superar os 60km em todos os setores”, disse.

+ Leia mais: Empresário cutuca atacarejo por limitar quantidade de itens por CPF; pode?

Essa mesma velocidade, no entanto, deve fazer com que o sistema passe de uma vez sobre o Paraná e por isso na noite de sexta o tempo deve firmar. Para sábado e domingo não há previsão de chuva relevante. O sol deve prevalecer em grande parte do estado, junto com as temperaturas amenas, com registros de mínimas abaixo dos 10°C.

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água