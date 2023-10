O incêndio no ambulatório de Oncologia e Hematologia do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba na manhã desta terça-feira (31), deixou um rastro de destruição em um local em que crianças fazem quimioterapia. A instituição é referência no Brasil há mais de 100 anos e presta atendimento de saúde ao público infanto-juvenil.

No espaço que foi consumido pelo fogo os pacientes e acompanhantes tinham estrutura para realizar os procedimentos clínicos. A Tribuna do Paraná recebeu as imagens de como eram as salas antes do incêndio. Veja abaixo com era o local antes do incêndio:

Foto: Colaboração/Hospital Pequeno Príncipe. Foto: Colaboração/Hospital Pequeno Príncipe. Foto: Colaboração/Hospital Pequeno Príncipe.

O Hospital Pequeno Príncipe não revelou o tamanho do prejuízo financeiro, mas lamentou o transtorno provocado para pacientes que tinham consulta para a terça-feira. “O Hospital se solidariza com o colaborador ferido, pacientes, famílias e demais equipes impactadas e reforça que está atuando para que os atendimentos sejam restabelecidos com qualidade e segurança para os pacientes, familiares e profissionais o mais breve possível”, informou por meio de nota para a imprensa.

Um colaborador que trabalha no setor de Manutenção ficou ferido, com queimadura leve no braço. Veja abaixo como ficou o local após ser atingido pelas chamas.

Foto: Colaboração/Hospital Pequeno Príncipe. Foto: Colaboração/Hospital Pequeno Príncipe. Foto: Colaboração/Hospital Pequeno Príncipe. Foto: Colaboração/Hospital Pequeno Príncipe.

O que causou o incêndio no Hospital Pequeno Príncipe?

Uma enfermeira do hospital percebeu por volta das 7h30, um vazamento de oxigênio no setor de Oncologia. Ela chamou um funcionário do setor de Manutenção que realizou o manuseio do equipamento, mas houve uma explosão. Com o fogo, a equipe de brigada do próprio hospital foi chamada para evitar que o incêndio se alastrasse para outros departamentos.

No momento da explosão e do incêndio não havia pacientes no setor, pois as consultas começam às 8 horas. Por ora, os atendimentos no Serviço de Ortopedia e exames de ecocardio, holter, eletroencefalo e raio-x serão reagendados. Com o incêndio no ambulatório, de Oncologia e Hematologia, a instituição está preparando um espaço alternativo para atender os pacientes.

