Requião detalha como vai baixar a tarifa de ônibus em Curitiba

Nesta quinta-feira (19), Roberto Requião, candidato à Prefeitura de Curitiba, participou de uma sabatina na rádio Jovem Pan, onde fez duras críticas ao modelo de privatizações adotado nas gestões recentes da cidade e apresentou propostas para o transporte público. Requião ressaltou a importância de um modelo de frota pública, que foi implementado durante sua gestão como prefeito e, segundo ele, trouxe benefícios significativos para a cidade, como a redução da tarifa e a melhora na qualidade do transporte.

Transporte público: frota pública e economia

Requião relembrou um episódio emblemático de sua administração em que, ao revisar a planilha de custos do transporte público, identificou um superfaturamento na compra de pneus para os ônibus. Ele contou que, ao adquirir diretamente da fábrica, pagou metade do valor previsto na planilha. “Comprei pneus pela metade do preço que a prefeitura pagava. Se eu consegui isso com uma unidade, imagine a economia que teríamos comprando em grandes quantidades”, afirmou. Essa estratégia, segundo ele, foi fundamental para garantir a tarifa de ônibus mais baixa do Brasil na época.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Atualmente, Requião criticou a situação do transporte em Curitiba, afirmando que a frota está sucateada e que a tarifa se tornou uma das mais caras do país. Ele responsabilizou administrações posteriores, como as de Luciano Ducci e Pimentel Slaviero, por reverem as medidas populares que ele havia implantado, favorecendo empresários em detrimento da população.

Críticas às privatizações

Um dos pontos centrais de sua fala foi a crítica à privatização de serviços essenciais, como a saúde, creches, educação e até mesmo a troca de lâmpadas nas ruas de Curitiba. Requião destacou que a terceirização de serviços públicos prejudica a população, tornando a administração menos eficiente e transparente. Para ele, o Instituto Curitiba de Informática (ICI) é outro exemplo claro de como a privatização de serviços compromete o controle da gestão pública e aumenta os custos para a população.

“Estamos vendo um modelo liberal que destruiu economias na Europa sendo aplicado aqui, com um desprezo total pelas pessoas, que são tratadas como consumidores e não como cidadãos”, criticou. Requião apontou que, caso seja eleito, vai reverter essas privatizações e retomar o controle público de serviços essenciais para garantir mais eficiência e justiça social.

Oposição ao pedágio e ao sistema de concessões

Requião também usou a sabatina para relembrar sua histórica oposição ao pedágio nas rodovias do Paraná. Ele afirmou ter resistido a pressões para aumentar os preços do pedágio mais de 40 vezes durante seu mandato como governador. O candidato disse que, à época, enfrentou não apenas as concessionárias, mas também o Ministério Público e o Judiciário, que defendiam os interesses dos empresários. “Hoje, o próprio MPPR, o TCU e o TCE reconhecem que o pedágio no Paraná foi um dos maiores roubos do Brasil”, comentou.

Propostas para o futuro

Caso eleito, Requião promete retomar a frota pública de ônibus e reduzir novamente a tarifa de transporte em Curitiba. Ele afirmou que pretende revisar os contratos com as empresas de ônibus, que vencem no próximo ano, e reintroduzir o controle público progressivo sobre o sistema de transporte, como fez no passado. “Precisamos de uma administração que tenha solidariedade com o povo. A impressão que eu tenho é que as empresas de transporte financiam as campanhas eleitorais, e por isso os contratos nunca são revistos”, afirmou.

Requião concluiu dizendo que sua candidatura se coloca como uma alternativa para elevar o debate sobre a administração pública e a defesa de um modelo que priorize os interesses da população, em vez dos grandes negócios.

