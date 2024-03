A RPC trouxe na noite desta segunda-feira, no programa Boa Noite Paraná, áudios que mostram parte da negociação de propina envolvendo o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano (PSD). As gravações integram o acordo do político com o Ministério Público do Paraná no processo que apura o recebimento ilegal de R$ 100 mil.

Segundo a reportagem, também veiculada pelo G1 PR, os áudios mostram conversas entre Vicente Malucelli, então diretor da TV Icaraí, que prestava serviços para a TV Assembleia, e Traiano. A RPC teve acesso aos áudios com exclusividade. Veja a transcrição de parte deles abaixo:

– Traiano: Pra você… a conta de um cara lá pra você mandar terça-feira.

– Vicente: Os outros 50? [R$ 50 mil]. Mas eu posso mandar da conta da TV mesmo?

– Traiano: Sim, não tem problema nenhum. É uma empresa de mecânica lá.

As investigações mostram que Traiano recebeu duas parcelas de R$ 50 mil, uma na própria sede da Alep, em Curitiba, outro em sua residência. Traiano admitiu o recebimento da propina e em troca da confissão não respondeu criminalmente por assinar um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e um Acordo de Não Persecução Cível (ANPC).

>>> Leia mais sobre o caso na matéria do G1 Paraná. Ouça também os áudios obtidos pela reportagem da RPC.