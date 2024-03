O friozinho está vindo para Curitiba. Depois de dias quentes, os curitibanos voltarão a ter a oportunidade de colocar uma blusa ou mesmo dormir com uma coberta. A previsão é que na sexta-feira (20), a máxima não ultrapasse 20°C na capital.

Segundo o Simepar, uma frente fria avança a partir de quarta-feira (20), ao extremo sul do Brasil, e, indiretamente, já induz a intensificação de alguns temporais no Paraná. Neste primeiro dia de outono faz calor e são esperadas chuvas e trovoadas, de forma bastante localizada, a partir da tarde.

Com a frente fria, o fim de semana vai ser com queda na temperatura. No sábado ( 21), previsão de 19°C em Curitiba. A boa notícia que não tem chuva ao lado do friozinho.

E o outono?

O outono chega oficialmente nesta quarta-feira. Ao longo dos três meses da estação, que terminará em 20 de junho, a previsão é de queda da temperatura média devido ao avanço das frentes frias vindas do sul do continente.

Ainda de acordo com os meteorologistas, o fator que causará a maior mudança do clima é a dissipação do fenômeno El Niño, que predominou durante o verão. Em seu lugar entra em cena La Niña, fenômeno climático que caracteriza o resfriamento das águas do oceano Pacífico Equatorial até atingir o ápice na primavera.

“A temperatura média do ar tende a ficar entre próxima e ligeiramente acima da normalidade climatológica, exceto na região litorânea, onde segue o padrão para a estação”, informa o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib. Estão previstos alguns períodos de temperaturas elevadas. As manhãs e noites tornam-se progressivamente mais frias.

