Outono promete dias secos, nevoeiros e geadas no Paraná

Após um verão caracterizado pelos recordes de temperatura e ondas de calor acima do habitual, o outono, que começa nos primeiros minutos de quarta-feira (20), trará um alívio para o calorão desse início do ano. Ao longo dos três meses da estação, que terminará em 20 de junho, a previsão é de queda da temperatura média devido ao avanço das frentes frias vindas do sul do continente.

Mas esse alívio climático acontecerá aos poucos, com os primeiros dias de outono registrando ainda temperaturas mais elevadas, especialmente no Litoral e no Oeste do estado. Na quarta-feira, a temperatura máxima prevista é de 25°C em Paranaguá, Guaíra e Foz do Iguaçu, segundo o Simepar.

+ Leia mais: Prédio de antiga fábrica de Curitiba recebe investimento milionário para mega transformação

Ainda de acordo com os meteorologistas, o fator que causará a maior mudança do clima é a dissipação do fenômeno El Niño, que predominou durante o verão. Em seu lugar entra em cena La Niña, fenômeno climático que caracteriza o resfriamento das águas do oceano Pacífico Equatorial até atingir o ápice na primavera.

“A temperatura média do ar tende a ficar entre próxima e ligeiramente acima da normalidade climatológica, exceto na região litorânea, onde segue o padrão para a estação”, informa o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib. Estão previstos alguns períodos de temperaturas elevadas. As manhãs e noites tornam-se progressivamente mais frias.

Chuvas menos intensas

Algumas regiões paranaenses terão uma estação com índice de chuvas abaixo do habitual. O regime de chuvas tende a ficar na média histórica em Curitiba e Região Metropolitana, e no Litoral, mas a previsão para as demais regiões é de precipitação abaixo da normalidade.

+ Leia também: Terreno em bairro nobre de Curitiba por R$ 159 mil? Vereadores acatam venda de lote da prefeitura

“Estão previstos períodos de tempo seco – os chamados veranicos –, bem como nevoeiros e os primeiros episódios de geada, característicos da estação”, observa o meteorologista. Ao longo do outono, o mês de maio deve ser o mais chuvoso.

E ao longo da estação as massas de ar frio e seco provenientes da Antártida e do Sul da América do Sul avançam em direção ao Paraná, causando a queda das temperaturas e períodos frios. Com elas aumentam as chances de ocorrerem geadas nos locais mais altos do estado, especialmente nas regiões Sul, Centro-Sul e Campos Gerais.

+ Veja mais: BR-376 fica horas interditada após caminhão atingir veículos; Duas mortes e criança em estado grave

Para auxiliar os produtores rurais a protegerem as lavouras, em maio entra em operação o serviço Alerta Geada, desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Simepar. Os informes abrangem todas as regiões do Paraná por categorias de intensidade de geada: fraca, moderada ou forte.

As mensagens são disseminadas por celular e e-mail para usuários cadastrados, com antecedência de 72, 48 e 24 horas.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba