Milhares de moradores de bairros de Curitiba, Almirante Tamandaré e Campo Magro na região metropolitana, enfrentam problemas no abastecimento de água nesta terça-feira (19). O motivo, de acordo com a Sanepar, é a baixa pressão ou falta de água devido à dificuldade de recuperação dos reservatórios de água tratada que fazem a distribuição para essas regiões.

Segundo a empresa, nesses locais, houve parada no sistema para conserto de vazamentos em dias anteriores e, devido às altas temperaturas e consumo elevado, há maior dificuldade para recuperar os níveis de reservação.

A previsão de normalização do abastecimento é para a manhã de quarta-feira (20). Veja abaixo a lista de regiões afetadas.

Bairros afetados

Almirante Tamandaré: Colônia Lamenha Grande, Dragão Verde, Nápolis, Santa Maria, Santa Fé, Solar Tanguá e Nossa Senhoras do Pilar.

Curitiba: Cascatinha, Santa Felicidade, São João, Butiatuvinha, Lamenha Pequena e São Braz.

Campo Magro: Boa Vista.

Uso consciente

A orientação é para que os moradores façam uso consciente da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

