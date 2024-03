Carese será a nova parceira em armação de cabine da VWCO

A partir do próximo dia 15 de abril, a Carese, empresa do grupo Pentanova, passará a operar o módulo de armação de cabines da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende (RJ). Hoje também responsável pela pintura no Consórcio Modular, a Carese substituirá a Aethra Automotive Systems, absorvendo suas atividades e também seus colaboradores.

Fundado na Áustria em 2002, o Grupo Pentanova é especializado em automação industrial e desenvolvimento de plantas de pintura automotiva e indústria em geral de grande porte, além de desenvolver soluções de montagem final e armação. Mantém operações nas Américas, Europa e Ásia. Em 2021, adquiriu a Eisenmann do Brasil, que desde 1996 era responsável pelo módulo de pintura da fábrica da VWCO em Resende. A armação de cabines ocupa uma área de cerca de 28 mil metros quadrados e atualmente emprega cerca de 340 pessoas.

Com o anúncio, a Carese assume esta nova responsabilidade no processo produtivo da Volkswagen Caminhões e Ônibus conhecido como Consórcio Modular. Neste sistema, a VWCO divide com fornecedores a responsabilidade pela montagem tanto de caminhões quanto de chassis de ônibus.

A empresa parceira Maxion fornece chassis e rodas e é responsável pela montagem dos sistemas de freio, elétrico e combustível, suspensão dianteira independente e outros conjuntos e suportes nos chassis, além da montagem de rodas e pneus. A Meritor é responsável pelo conjunto de suspensões metálicas e eixos e a Suspensys responde pelas suspensões pneumáticas.

A Powertrain fornece motores e monta conjuntos de transmissão e embreagem. E, a partir de 15 de abril, a Carese passa a montar as cabines, fazendo todo o processo de solda e acabamento em chapa, atividades que se somam aos trabalhos de preparação de superfície e pintura. Finalizada a parte externa da cabine, a Kroschu instala seus componentes eletrônicos, revestimento interno e externo. O foco da Volkswagen Caminhões e Ônibus é na satisfação do cliente final, responsável pela engenharia, qualidade, vendas e pós-vendas.

Liderança

Com os produtos desse sistema exclusivo, a Volkswagen Caminhões e Ônibus liderou por mais um ano a preferência do mercado em caminhões novos em 2023. De acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foram licenciados 27.018 caminhões VW, o que corresponde a cerca de 25% do volume total. Vice-líder em ônibus, a montadora comercializou 4.490 chassis Volksbus. Todos os produtos da marca são fabricados em Resende (RJ). (Foto: VWCO/Divulgação).