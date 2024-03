Sete apostas feitas em cidades do Paraná ganharam prêmios na Lotofácil concurso 3056, sorteada na noite de segunda-feira (18). Estes apostadores fizeram 14 de 15 acertos e ficaram a apenas um número do prêmio principal de R$ 1,7 milhão. Com apostas simples, cada um deles vai receber R$ 2.623,72.

Resultado da Lotofácil 3056

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25

Já o prêmio para 15 acertos acumulou, pois não houve acertadores para todas as dezenas sorteadas. Assim, o prêmio para o próximo concurso, nesta terça-feira (19), já está estimado em R$ 4 milhões.

Confira abaixo a lista de cidade e lotéricas onde foram feitas as apostas do Paraná ganhadoras com 14 acertos na Lotofácil.

Lotofácil Concurso 3056

Apostas do Paraná ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio BOA VENTURA DE SAO ROQUE/PR ADRIEL RIBEIRO DE SOUZA E CIA LTDA – ME 15 Não Simples 1 R$2.623,72 FOZ DO IGUACU/PR LOTERICA VITORIA 15 Não Simples 1 R$2.623,72 GUAIRA/PR LOTERICA GRANDE LAGO 15 Não Simples 1 R$2.623,72 LOBATO/PR BRONZE LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$2.623,72 PATO BRANCO/PR MACARI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$2.623,72 PRUDENTOPOLIS/PR TESOURO DA SORTE LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$2.623,72 TELEMACO BORBA/PR LOTERICA DO BONDE 15 Não Simples 1 R$2.623,72

Como apostar?

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. Na lotofácil, a chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 3.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20 horas.

