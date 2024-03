Nesta segunda-feira (18) acontece o sorteio do concurso 3056 da Lotofácil, a loteria mais querida do Brasil. A Caixa sorteia direto do Espaço Loterias, em São Paulo, as 15 dezenas.

Quem acertar todos os números leva para casa o prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Também recebem recompensas em dinheiro os acertadores de 11, 12, 13 e 14 pontos.

No concurso 3055, realizado no último sábado (16) e com prêmio de R$ 1,7 milhão, uma aposta feita em Curitiba recebeu um dos prêmios.

Resultado da Lotofácil 3056

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 3.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20 horas. Confira o resultado da Lotofácil na Tribuna.

