No Teatro Guaíra, espetáculo “As Santas” reúne pai e filho no palco

O ator Danilo Avelleda volta ao palco do Teatro Guaíra, em Curitiba, com a montagem “As Santas”, inspirada na obra de Jean Genet, “As Criadas”, que estreou há quase 55 anos, inclusive com ele no elenco da primeira montagem. A atriz Heloisa Giovenardi e o ator Diego Avelleda, filho de Danilo, completam o elenco. A temporada estreia nesta terça (19) e segue até domingo (24), com sessões sempre às 21h.

Os ingressos estão à venda em Deubalada.com. Durante o Festival de Curitiba, o espetáculo irá compor a Mostra Cia À Curitibana. Baseado na obra de Genet, a peça aborda temas como poder, dominação, submissão e guerra de classe. O espetáculo é uma aventura ao universo “bandido” de Genet, apelidado por Sartre de O Santo.

Apesar de não ser a primeira vez que pai e filho atuam no mesmo palco, Diego fala sobre a responsabilidade de fazer o mesmo papel que o pai fez no final dos anos 1960. “Danilo é para mim um grande exemplo de artista e pessoa, pois são mais de 70 anos de dedicação ao teatro e a cultura. Está sendo uma responsabilidade imensa, com uma mistura de insegurança e orgulho de estar ao lado do meu velho de novo no palco”, disse.

Com 84 anos, Danilo sobe ao palco sendo Madame. “Está sendo uma grande emoção trabalhar novamente uma peça baseada na obra de Genet, pois é um autor que gosto muito. E trabalhar com meu filho, mesmo que não seja a primeira vez, é muito emocionante e gratificante. Eu tenho vários filhos e filhas, mas quem mergulhou de cabeça na arte teatral foi o Diego, que inclusive também assina a produção da peça”, complementou.

A tradução e adaptação do texto de “As Santas” foram feitas por Silvia Chamecki, a primeira atriz a ganhar o Prêmio Gralha Azul de Teatro, a maior e mais importante premiação do teatro paranaense. Recém-chegada do Canadá, Silvia, que já conhecia a obra de Jean Genet, sabia que era uma dramaturgia bastante complexa, principalmente em termos de tradução.

Programação do Festival de Curitiba

Apresentação: 19 a 24 de março de 2024, às 21h

Local: auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório)

Tempo de duração do espetáculo: 1h10

Classificação: 16 anos

Venda de ingressos: DeuBalada.com

