Diogo Portugal faz show gratuito na bilheteria do Festival de Curitiba

Nesta terça-feira (19), às 19h, o humorista Diogo Portugal, anfitrião do Risorama, mostra de stand-up do Festival de Curitiba, faz um pocket show gratuito na bilheteria física oficial, localizada no ParkShopping Barigüi, no piso térreo.

A ação dá ao público um gostinho do Risorama – Inimigos do mau Humor, pioneiro no formato stand-up no Brasil, e que completa 20 anos de muita comédia, mantendo o espírito democrático do humor, o improviso artístico e a irreverência.

+ Veja mais: Festival de Pão com Bolinho de Curitiba tem 52 participantes; veja todos!

Neste ano, durante a 32ª edição do Festival de Curitiba, a programação do Risorama vai de 28 de março a 2 de abril, reunindo nomes como Diogo Portugal, Nany People, Danilo Gentili, Ed Gama, Igor Guimarães, Marlei Cevada, Bruna Louise, Dra. Rosângela, Matheus Ceará, Afonso Padilha, Victor Sarro, Rodrigo Cáceres e muito mais.

A programação completa e os ingressos estão disponíveis no site oficial: www.festivaldecuritiba.com.br.

O Risorama serpa de 28 de março a 02 de abril de 2024 (de segunda a sábado, às 20h, e no domingo às 19h), no Viasoft Experience – Universidade Positivo (R. Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido. Os ingressos custam de R$ 42,50 a R$ 85 (entrada inteira) e podem ser adquiridos no site oficial do evento.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba