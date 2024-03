Receitas de sucos detox e refrescantes para começar a semana

A desintoxicação é um processo natural do corpo humano, mas, por meio de uma dieta saudável, é possível ajudar a limpar o organismo e ter mais eficácia no processo de emagrecimento. Para isso, os sucos detox são uma excelente alternativa.

Isso porque eles são preparados à base de alimentos nutritivos e ricos em vitaminas que ajudam a eliminar toxinas do corpo e aumentar o consumo diário de água.

A seguir, confira oito receitas de sucos detox saborosos e fáceis de fazer:

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata novamente por 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque a água de coco, a maçã, a cenoura, as laranjas, a couve, o gengibre e bata até ficar homogêneo. Coe o suco, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva.

Em um liquidificador, coloque a água, o pêssego, a pera e bata até que as frutas estejam bem trituradas. Adicione o suco de limão, as raspas de gengibre e bata novamente por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque os pedaços de melancia, os morangos, a água de coco e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata por 3 minutos. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque o suco de tomate e o suco de limão e bata por 2 minutos. Acrescente a água com gás e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

