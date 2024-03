Espaço gratuito no Smart City Expo Curitiba destaca inovações

Curitiba recebe a partir desta quarta-feira (20) o Smart City Expo Curitiba 2024, um evento de proporções inéditas que acontecerá até sexta no Expo Curitiba, localizado no Parque Barigui. Com a entrada gratuita (mediante cadastro e doação de um quilo de alimento não perecível) para a área de exposições, os interessados poderão conhecer uma experiência imersiva.

“Este espaço vibrante abriga empresas patrocinadoras e expositoras líderes do setor, que trazem uma gama de produtos e cases de sucesso. É uma forma de democratização do tema das cidades inteligentes, de suma importância para o futuro no nosso país”, afirma Roberto Marcelino, Diretor de Relações Governamentais do iCities.

Entre as notáveis inovações apresentadas, destacam-se o software de gerenciamento de sistemas de segurança da Intelbras, o Defense IA 3.1, e a carruagem elétrica da Verth Tecnologia. Além do ambiente de exposição, os visitantes têm acesso à Ágora, um espaço de conteúdo aberto onde as ideias e insights sobre o futuro das cidades inteligentes são compartilhados e discutidos.

A Intelbras, por meio de um painel de LED com mais de cinco metros de largura e duas telas interativas, vai apresentar as funcionalidades da nova versão do Intelbras Defense IA. O software de segurança eletrônica atua para gerir a Inteligência Artificial de equipamentos, integrando câmeras, gravadores, controladores de acesso, videoporteiros, bodycams, além de drones, principal novidade da atualização.

A solução pode ser usada em diversos cenários, incluindo cidades inteligentes, uma vez que a ferramenta oferece funcionalidades que podem aprimorar o trabalho dos órgãos de segurança pública. Além disso, a companhia também vai apresentar seu portfólio completo de carregadores de veículos elétricos, que vai desde o modelo Mini para recargas emergenciais, até a estação de recarga Business, com capacidade de recarga de 22 kW.

Passado e futuro

Já a carruagem elétrica, uma verdadeira fusão entre o passado e o futuro, cativa com seu design retrô enquanto oferece uma solução moderna e ambientalmente consciente para o transporte urbano. Totalmente elétrica, essa criação da Verth Tecnologia não só evita a tração animal, como também se mostra uma alternativa viável para cidades com um perfil turístico.

“Nosso grande sonho é levar mais e mais projetos de cidades inteligentes para todo o Brasil, criando comunidades mais vibrantes e eficientes. O Smart City Expo Curitiba é um catalisador desse objetivo, garantindo conexões e conteúdo de ponta aos participantes”, finaliza Roberto.

Sob o lema “Reinventing cities for all” (Reinventando cidades para todos), a iniciativa conta com o apoio do Vale do Pinhão e da Prefeitura de Curitiba. A importância do evento é tanta para a cidade que, nesses dias, o prefeito do município migra seu gabinete para a Expo, levando até seu tapete de entrada.

Informações sobre palestras e ingressos podem ser obtidas direto no site do evento.

