O Paraná vai ganhar um novo centro de tecnologia, inovação, cultura e lazer nos próximos anos. Será assinado nesta terça-feira (19), pelo governador Ratinho Jr, a liberação de R$ 200 milhões para a criação da Fábrica de Ideias, em Curitiba. O decreto destina um imóvel de 34 mil metros quadrados, localizado no bairro Rebouças, em Curitiba, para a viabilização do projeto.

O local que será a Fábrica de Ideias em Curitiba era onde funcionava a antiga fábrica de bebidas da Ambev, na Avenida Getúlio Vargas.

Será um dos maiores hubs de inovação da América Latina, com espaço para aceleração de empresas e startups, incubadora de negócios, economia criativa, qualificação profissional, desenvolvimento de pesquisas tecnológicas e de projetos de instituições de ensino, laboratórios, gamificação, espaço coworking, além de um novo centro cultural e gastronômico.

Mais informações serão repassadas pelo governo do Paraná nesta terça-feira.

Prédio onde era a antiga fábrica da Ambev agora terá um investimento milionário para “Fábrica de Ideias”. Foto: Reprodução/Google.

Projetos e mais projetos!

Esse local, conhecido em Curitiba com o antiga fábrica da Ambev, já passou por muitos planos tanto da prefeitura de Curitiba quanto do Governo do Paraná. O local já quase virou a “Cidade da Polícia”.

Este prédio, inclusive, quase virou uma faculdade também. Em 2016 estava em desenvolvimento o uso do local com o projeto do Centro de Artes e Cultura Rebouças. Ele receberia instalações da Faculdade de Artes do Paraná (FAAP) quanto da Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap).

