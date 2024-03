Cláudio Harmuch fecha 2.ª corrida da Super Master em P3

O domingo (17/03), também foi dia de superação para o piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) na segunda corrida da categoria Super Master, da Copa Shell HB20 2024, durante a primeira etapa, realizada no Autódromo de Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS). Harmuch largou da 19.ª posição na Geral e segundo da sua categoria, no grid com 35 carros. Fez uma boa largada e passou a travar bons pegas no “pelotão” intermediário, do início ao fim da prova, mesmo com o seu carro não tendo o rendimento ideal. Ao fim de 13 voltas, recebeu a bandeira quadriculada em terceiro lugar da categoria Super Master, garantindo mais um pódio no fim de semana.

Nesse início de temporada na Copa Shell HB20 2024, os pilotos estão tendo muito trabalho para se adaptar à nova equipe de pista, Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary), ainda está buscando o acerto ideal do motor do seu HB20 393. No sábado foi o 2.º colocado na categoria Super Master e no domingo o 3.º colocado, só que a segunda prova foi muito disputada, com oito pilotos “brigando” da 18.ª à 25.ª posição na Geral. Harmuch vinha em boa corrida na Super Master, até a metade da prova, mas com os “toques” inevitáveis por melhores posições, teve muito trabalho para escapar das batidas com os adversários, à frente e nas disputas de posições, com 35 carros das três categorias na pista. Ao fim de 13 voltas, recebeu a bandeirada final na 3.ª posição da Super Master, na vitória de Sílvio Gatao, com Marcelo Zebrinha em segundo.

Resultado da 2.ª Prova da Super: 1.º) Uli Dias; 2.º) Gustavo Smozinski; 3.º) Sílvio Gatao (Master); 4.º) Wagner Pontes; 5.º) Marcelo Zebrinha (Master); 6.º) Bruno Massa; 7.º) Rafael Smozinski; 8.º) Cláudio Harmuch (Master); e 7.º) Leandro Parizotto.

Para o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Luminary), a sua participação na primeira etapa da Copa Shell HB20 2024 foi boa com os dois pódios obtidos, mas poderia ter sido melhor, pois estava com pouca força no motor. “Foi um fim de semana de muita disputa, pois a etapa Copa Shell HB20 2024 estava muito competitiva, com 35 carros divididos em três categorias, disputando as melhores colocações da prova. Mesmo não tendo o rendimento de 100% do motor do carro, consegui ir ao pódio duas vezes. Para a próxima etapa em Goiânia vamos trabalhar muito com os preparadores da categoria, para termos mais potência e brigar pelas vitórias. Mesmo assim agradeço a minha equipe, aos meus patrocinadores e aos meus apoiadores, pela oportunidade de estar nessa importante categoria e estamos certos de que na segunda etapa estarei ainda mais competitivo”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

A segunda etapa da Copa Shell HB20 2024 está marcada para os dias 13 e 14 de abril, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, no estado de Goiás.

(Fotos: Vanderley Soares/Vicar/Divulgação).