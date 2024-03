Prêmios especiais que totalizam R$ 300 mil foram sorteados nesta segunda-feira (18), na 65º edição do Nota Curitibana, em comemoração ao Aniversário de Curitiba. O programa municipal incentiva a população a pedir CPF na Nota, gera créditos e prêmios para o contribuinte.

Os bilhetes premiados no sorteio desta segunda-feira foram 645.189; 1.781.280 e 1.827.919 e cada ganhador vai receber R$ 50 mil. Os nomes dos ganhadores serão divulgados pela prefeitura, após a auditoria independente do concurso finalizar a homologação do sorteio.

A entrega dos prêmios será feita, nos próximos dias, no Smart City Expo Curitiba 2024, no Centro de Eventos do Positivo, no Parque Barigui.

Milhões de bilhetes

O sorteio eletrônico do Nota Curitibana teve 121.354 participantes com 2.726.091 bilhetes referentes a notas pedidas no mês de novembro de 2023. O programa conta agora com 230.648 cidadãos cadastrados para os sorteios. Desde seu lançamento, em 2018, o Nota Curitibana já distribuiu R$ 16,65 milhões em premiações.

Além dos prêmios, o Nota Curitibana gera créditos, que podem ser transferidos para a conta corrente, cartão-transporte Urbs e ainda para abater até 50% do valor do IPTU.

Entidades sociais

O sorteio do Nota Curitibana prevê, adicionalmente, a premiação de entidades sociais sem fins lucrativos indicadas pelos ganhadores no momento do cadastramento no Nota Curitibana. São 711 entidades participantes do programa.

São duas organizações premiadas para cada sorteado cadastrado. Nessa edição, foram R$ 25 mil para cada uma das seis entidades indicadas.

Para concorrer aos sorteios

Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, salões de beleza, dentre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

