Um grave acidente envolvendo um caminhão desgovernado na manhã desta segunda-feira (18), interdita a BR-376, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Tijucas do Sul. O bloqueio é no sentido Santa Catarina. O gravíssimo acidente deixou duas pessoas mortas, um home e uma mulher. Além deles a PRF informou que uma criança está em estado grave.

Segundo informações da PRF, o caminhão bateu em diversos veículos, do km 671 até o 677, onde tombou com carga de ração. Equipes com agentes estão empenhados na resolução deste acidente de trânsito.

Por volta das 12h30 já eram mais de 10 km de congestionamento.

Caminhos alternativos!

Segundo a PRF, para quem necessita acessar o estado de Santa Catarina, como rota alternativa, é possível realizar o caminho pela BR-277 e fazer a travessia pelo ferry boat de Guaratuba. Outra rota é pela Serra Dona Francisca, em Pirabeiraba (SC). Neste caso, o motorista precisa ir via BR-116 até Mafra, no Km 4,5, para acessar o entroncamento com a BR-280.

Para o motorista que não tem emergência no deslocamento, a PRF orienta que aguarde e reprograme a viagem. Quem estiver já em viagem, que busque um local para aguardar (posto de combustíveis, etc) ou se possível retornar, que seja feito.

Não há previsão de liberação da rodovia no sentido Santa Catarina.

Reportagem em atualização; Mais informações em instantes!

