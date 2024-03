O tempo em Curitiba nesta semana terá alterações e mudanças radicais. Calor, tempestade e queda de temperatura estão previstas para ocorrer nos próximos dias. É a despedida do verão e a chegada do outono, na próxima quarta-feira (20).

O primeiro alerta é laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que indica perigo de tempestade em praticamente todo o Paraná, incluindo Curitiba e Região Metropolitana. O comunicado é válido até às 12h desta segunda-feira (18). Pelo alerta, há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60km/h e 100 km/h, e queda de granizo.

Para a sequência da semana, o Simepar aponta que o tempo vai continuar instável, com previsão de pancadas de chuva e algumas trovoadas, especialmente a partir da tarde, de forma localizada. A sensação de calor ainda ocorre, mas menos intensa entre o sul e parte do leste do estado.

Na terça-feira (19), a temperatura vai seguir alta, em Curitiba, com previsão de máxima de 28°C. É o último dia de verão no calendário, pois o outono começa logo após a meia-noite, às 0h06 do dia 20.

Queda brusca na temperatura

Para a sexta-feira (22), a previsão é de queda de temperatura. Segundo o Simepar, a máxima deve ser de 20°C em Curitiba, ou seja, um amplitude térmica acentuada após dias quentes. Já o próximo fim de semana deve ser de tempo fechado.

