Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a segunda-feira (18)

ANGELA APARECIDA DA SILVA PIANISSOLA, 57 ano(s). DIARISTA. JONAS JOSE PIANISSOLA. Filiação: JOSE BRAZ DA SILVA e MARIA DE LOURDES ANSELMO SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 13:00h.

ARMINDA DE OLIVEIRA, 90 ano(s). DO LAR. JOAO SANTO DE OLIVEIRA. Filiação: TIBURCIO RIBEIRO e BARBINA LISBOA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 16:30h.

CAMILA DA SILVA MACHADO, 15 ano(s). MENOR. Filiação: LORECI DAMIAO DA SILVA e MARILUZ DE FATIMA MACHADO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, domingo, 17 de março de 2024.

CIRO JORGE DA COSTA CARDOSO, 63 ano(s). MECÂNICO. JANICEIA APARECIDA QUEIROZ CARDOSO. Filiação: FRANCISCO DA COSTA CARDOSO e MARIA CATHARINA DELLEGA CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 13:03h.

CLAYSE PINTO DE OLIVEIRA VILLAR, 88 ano(s). DO LAR. JOSE PEREIRA VILLAR. Filiação: CLARIO ALVIM PINTO DE OLIVEIRA e ESTHER FAUSTINA CALVETE PINTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de março de 2024 às 16:00h.

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA, 28 ano(s). JARDINEIRO. Filiação: SAULO LORIVAL e NEIDE FERREIRA MACHADO DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 15:00h.

ELSA APARECIDA MOREIA DE QUADROS, 85 ano(s). PROFESSOR(A). LEO CARLOS DE QUADROS. Filiação: JOAO MARIA MOREIRA e DEUMIRA KUKE MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 18 de março de 2024 às 16:30h.

ELVIRA LISBOA SOLER, 82 ano(s). ARTESÃO(Ã). LAHIRE PARRA SOLER. Filiação: ELIZEU JOSE LISBOA e MARIA CANDIDA DE LISBOA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 15:00h.

FRANCISCA BISPO DE CARVALHO, 83 ano(s). DOMÉSTICA. VALDEVINO JOSE DE CARVALHO. Filiação: PEDRO FLORENCIO BISPO e FRANCISCA MARIA CONCEICAO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 09:00h.

FRANCISCO ERZIRIO DOS SANTOS, 86 ano(s). ALMOXARIFE. Filiação: OLIMPIO ERZIRIO DOS SANTOS e MARCOLINA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 18 de março de 2024.

GENERINA DA SILVA BARROS, 70 ano(s). EMPRESARIO(A). LUIZ CARLOS MARCON. Filiação: JOSUE PORTELA DE BARROS e JOSEFA DA SILVA BARROS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 18 de março de 2024 às 13:00h.

HENRIQUE IURCK, 75 ano(s). TECNÓLOGO. Filiação: ERICO IURCK e IRACEMA AMODIO IURCK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 18 de março de 2024.

ILDEMAN DOS REIS ZIM, 91 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. NICOLAU ZIM. Filiação: JOSE FERREIRA DOS REIS e JOVINA ALVES BARBOZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a segunda-feira (18)

IRECE CORDEIRO DOS SANTOS HARASEMIV, 77 ano(s). AUTONOMO. NESTOR HARASEMIV. Filiação: ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS e CARMELIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 14:00h.

IVALDO SIMAO CANESTRARO, 78 ano(s). COMERCIANTE. DIVANIR TEREZINHA MACARI CANESTRARO. Filiação: SERAFIM CANESTRARO e AMARTA MAGDALENA TORQUES CANESTRARO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 13:30h.

JOAO LUCAS MOURA, 16 ano(s). Filiação: JAILSON REINALDO MOURA JUNIOR e JULIANE CRISTIANE DE OLIVEIRA MOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 17 de março de 2024 às 16:30h.

JONAS MORAES DE ASSIS, 25 ano(s). OUTROS. Filiação: JOAO BATISTA DE ASSIS FILHO e HELENA PIMENTA DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 10:30h.

JURACI RIBEIRO RODRIGUES, 90 ano(s). DO LAR. ANTONIO PADILHA. Filiação: MANOEL GERALDO RODRIGUES e ALVINA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 10:00h.

KURT DELLER, 101 ano(s). ENGENHEIRO(A). INGEBORG HOFER DELLER. Filiação: GUIDO DELLER e SERAFINE DELLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 19 de março de 2024 às 12:00h.

LYDIA SIMOES DE LIMA, 90 ano(s). DO LAR. ALCIDES DE LIMA. Filiação: JOSE SIMOES e HERMINIA DA SILVA SIMOES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 17 de março de 2024 às 13:30h.

MARIA ANGELA ZANON, 58 ano(s). DO LAR. Filiação: ANTONIO ZANON e GEMA SARTORI ZANON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 10:30h.

MARIA DO ROCIO GONCALVES, 76 ano(s). PROFESSOR(A). Filiação: NAPOLEAO GONCALVES e ALFREDINA DOS SANTOS GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 17 de março de 2024 às 18:00h.

MARIA JOSE DE ANDRADE, 57 ano(s). DO LAR. VALTEIR DA CONCEICAO. Filiação: PEDRINA GOMES DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 19 de março de 2024 às 17:00h.

MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA, 94 ano(s). DO LAR. JOAQUIM TOBIAS DE TODOS OS SANTOS MOTTA DE ALMEIDA. Filiação: EVARISTO MONTEIRO e ALICE SCHNEIDER MONTEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CORUPA/SC, segunda-feira, 18 de março de 2024.

MARILDA MARIA SCHERER, 81 ano(s). DO LAR. DIVO HENRIQUE SCHERER. Filiação: JOAO CLEMENTE SCHERER e LUIZA FRANCISCA SCHERER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 16:00h.

MAURO CESAR HONORATO BROSTULIN, 50 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: ARAMIS HONORATO BROSTOLIN e NOELI FURTADO BROSTULIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 09:00h.

RUTH SCHUARTZ PEREIRA, 93 ano(s). DO LAR. FRANCISCO LUIZ PEREIRA. Filiação: FRANCISCO SCHUARTZ e MARGARIDA SCHUARTZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 11:30h.

TERESINHA LAIS ALVES TRINDADE, 85 ano(s). ZELADOR(A). BENEDITO ALVES TRINDADE. Filiação: MARCOS ZILIOTTO e ADELAIDE ZILIOTTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 16:00h.

VALDEVIR ASSIS DA SILVA, 63 ano(s). CARPINTEIRO. APARECIDA DE FATIMA ASSIS DA SILVA. Filiação: IRANI ASSIS DA SILVA e FARIDE DE SOUZA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO ALEMOA SIQUEIRA CAMPOS PR, segunda-feira, 18 de março de 2024.

VANDERLEI CHAVES, 76 ano(s). OUTROS. Filiação: ALCIDES CHAVES e MARIA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 14:00h.

VICENTE SOKULSKI, 91 ano(s). AGRICULTOR. JULIETA RAQUEL SCOTT GASPARELLO. Filiação: JOSE SOKULSKI e JOANNA SOKULSKI. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, segunda-feira, 18 de março de 2024 às 17:00h.

VINICIUS ANTONIO CARUSO, 24 ano(s). AJUDANTE. Filiação: DARLEI CARUSO e ROSICLEIA CRISTO DOS SANTOS. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, segunda-feira, 18 de março de 2024.

YOLANDA MARIA INDART, 88 ano(s). DO LAR. ANTONIO INDART. Filiação: OSWALDO BUTZKE e DONATILIA BUTZKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 19 de março de 2024 às 11:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a segunda-feira (18)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!